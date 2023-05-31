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СМИ: над польским аэропортом снова заметили неопознанные дроны - РИА Новости, 31.05.2023
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20:32 31.05.2023 (обновлено: 20:33 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/drony-1875414504.html
СМИ: над польским аэропортом снова заметили неопознанные дроны
СМИ: над польским аэропортом снова заметили неопознанные дроны - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: над польским аэропортом снова заметили неопознанные дроны
Неопознанные беспилотные летательные аппараты продолжают появляться над варшавским аэропортом имени Шопена, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:32
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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Неопознанные беспилотные летательные аппараты продолжают появляться над варшавским аэропортом имени Шопена, сообщает телеканал TVN. "Во вторник турецкий самолет, приземлявшийся в аэропорту Шопена, пролетел примерно в 60 метрах от неопознанного дрона", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в текущем месяце беспилотники два раза появлялись вблизи приземляющихся в Варшаве самолетов авиакомпании LOT. Еще один неизвестный беспилотник был замечен в районе взлетной полосы аэропорта города Катовице. На аудиозаписи с диспетчерской башни, цитаты из которой приводит телеканал, пилот сообщает, что "на 200 футов ниже находится дрон диаметром около 50 сантиметров". Он уточнил, что цвет дрона "между черным и коричневым". Ранее компания "Польские аэропорты" сообщила, что в аэропорту Шопена скоро заработает система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20230514/aerostat-1871713923.html
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варшава, катовице, lot , в мире
Варшава, Катовице, LOT , В мире
СМИ: над польским аэропортом снова заметили неопознанные дроны

TVN: над варшавским аэропортом имени Шопена продолжают появляться неопознанные дроны

CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Неопознанные беспилотные летательные аппараты продолжают появляться над варшавским аэропортом имени Шопена, сообщает телеканал TVN.
"Во вторник турецкий самолет, приземлявшийся в аэропорту Шопена, пролетел примерно в 60 метрах от неопознанного дрона", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в текущем месяце беспилотники два раза появлялись вблизи приземляющихся в Варшаве самолетов авиакомпании LOT. Еще один неизвестный беспилотник был замечен в районе взлетной полосы аэропорта города Катовице.
На аудиозаписи с диспетчерской башни, цитаты из которой приводит телеканал, пилот сообщает, что "на 200 футов ниже находится дрон диаметром около 50 сантиметров". Он уточнил, что цвет дрона "между черным и коричневым".
Ранее компания "Польские аэропорты" сообщила, что в аэропорту Шопена скоро заработает система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.
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