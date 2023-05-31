https://ria.ru/20230531/domogatelstva-1875425359.html

Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата

Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата - РИА Новости, 31.05.2023

Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата

Жительница Усть-Ишимского района Омской области, которую подозревают в совращении своего малолетнего племянника, домогалась 14-летнего брата и вела интимную... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T22:13

2023-05-31T22:13

2023-05-31T22:18

происшествия

россия

омск

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ОМСК, 31 - РИА Новости. Жительница Усть-Ишимского района Омской области, которую подозревают в совращении своего малолетнего племянника, домогалась 14-летнего брата и вела интимную переписку с детьми из других регионов, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Инцидент произошел летом 2021 года. 20-летнюю жительницу Усть-Ишимского района Омской области подозревают в связи с племянником, которому на момент преступления было 10 лет. Сейчас она находится под домашним арестом. На нее возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Появились новые подробности случившегося. "По делу - в Усть Ишиме - она не только совратила своего малолетнего племянника, но и домогалась 14-летнего брата. Помимо этого она вела интимную переписку с детьми из других регионов. Там именно порно. Сама подозреваемая реагирует совершенно спокойно. Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение - будто, как я провела лето", - поделился источник РИА Новости. Ранее, по информации источников, девушка рассказывала, что вступила в связь с ребенком не по своей воле. В 2021 году она познакомилась в соцсетях с парнем из другой страны. Она вела с ним интимную переписку, после чего он начал ее шантажировать и требовать снять на видео секс с ребенком. Расследование преступления продолжается.

https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html

https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html

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происшествия, россия, омск