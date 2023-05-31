Рейтинг@Mail.ru
Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 31.05.2023 (обновлено: 22:18 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/domogatelstva-1875425359.html
Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата
Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата - РИА Новости, 31.05.2023
Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата
Жительница Усть-Ишимского района Омской области, которую подозревают в совращении своего малолетнего племянника, домогалась 14-летнего брата и вела интимную... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:13
2023-05-31T22:18
происшествия
россия
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ОМСК, 31 - РИА Новости. Жительница Усть-Ишимского района Омской области, которую подозревают в совращении своего малолетнего племянника, домогалась 14-летнего брата и вела интимную переписку с детьми из других регионов, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Инцидент произошел летом 2021 года. 20-летнюю жительницу Усть-Ишимского района Омской области подозревают в связи с племянником, которому на момент преступления было 10 лет. Сейчас она находится под домашним арестом. На нее возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Появились новые подробности случившегося. "По делу - в Усть Ишиме - она не только совратила своего малолетнего племянника, но и домогалась 14-летнего брата. Помимо этого она вела интимную переписку с детьми из других регионов. Там именно порно. Сама подозреваемая реагирует совершенно спокойно. Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение - будто, как я провела лето", - поделился источник РИА Новости. Ранее, по информации источников, девушка рассказывала, что вступила в связь с ребенком не по своей воле. В 2021 году она познакомилась в соцсетях с парнем из другой страны. Она вела с ним интимную переписку, после чего он начал ее шантажировать и требовать снять на видео секс с ребенком. Расследование преступления продолжается.
https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html
https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html
россия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, омск
Происшествия, Россия, Омск
Девушка, совратившая племянника, домогалась и до младшего брата

Жительница Омской области домогалась до младшего брата и вела интимную переписку с детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 31 - РИА Новости. Жительница Усть-Ишимского района Омской области, которую подозревают в совращении своего малолетнего племянника, домогалась 14-летнего брата и вела интимную переписку с детьми из других регионов, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах.
Инцидент произошел летом 2021 года. 20-летнюю жительницу Усть-Ишимского района Омской области подозревают в связи с племянником, которому на момент преступления было 10 лет. Сейчас она находится под домашним арестом. На нее возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Появились новые подробности случившегося.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
СМИ: беженка с Украины предоставляла своих приемных детей педофилам
Вчера, 15:27
"По делу - в Усть Ишиме - она не только совратила своего малолетнего племянника, но и домогалась 14-летнего брата. Помимо этого она вела интимную переписку с детьми из других регионов. Там именно порно. Сама подозреваемая реагирует совершенно спокойно. Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение - будто, как я провела лето", - поделился источник РИА Новости.
Ранее, по информации источников, девушка рассказывала, что вступила в связь с ребенком не по своей воле. В 2021 году она познакомилась в соцсетях с парнем из другой страны. Она вела с ним интимную переписку, после чего он начал ее шантажировать и требовать снять на видео секс с ребенком.
Расследование преступления продолжается.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила
1 июня 2022, 09:35
 
ПроисшествияРоссияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала