https://ria.ru/20230531/dollar-1875223740.html
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта - РИА Новости, 31.05.2023
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта
Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для американского доллара и экономики страны, написал в статья для National Interest экономист... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:43
2023-05-31T06:43
2023-05-31T06:43
сша
кевин маккарти
рон десантис
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для американского доллара и экономики страны, написал в статья для National Interest экономист Скотт Макдоналд.По его мнению, подобная ситуация тяжело отразится на американском народе и положении США в мире. Возможный дефолт даст толчок к "свержению доллара с престола ведущей мировой валюты". Как отметил экономист, Россия, Китая, Южная Африка и другие страны уже начали производить торговые операции в других валютах. Во многом это связано с развязанным Вашингтоном экономическим давлением на Москву, добавил Макдоналд."Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг", — подчеркнул он.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230530/pomosch-1875201584.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кевин маккарти, рон десантис, в мире, джо байден
США, Кевин Маккарти, Рон Десантис, В мире, Джо Байден
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта
Экономист Макдоналд заявил о тяжелых последствиях для доллара в случае дефолта в США