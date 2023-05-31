https://ria.ru/20230531/dollar-1875223740.html

В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта

В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта - РИА Новости, 31.05.2023

В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта

Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для американского доллара и экономики страны, написал в статья для National Interest экономист... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T06:43

2023-05-31T06:43

2023-05-31T06:43

сша

кевин маккарти

рон десантис

в мире

джо байден

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для американского доллара и экономики страны, написал в статья для National Interest экономист Скотт Макдоналд.По его мнению, подобная ситуация тяжело отразится на американском народе и положении США в мире. Возможный дефолт даст толчок к "свержению доллара с престола ведущей мировой валюты". Как отметил экономист, Россия, Китая, Южная Африка и другие страны уже начали производить торговые операции в других валютах. Во многом это связано с развязанным Вашингтоном экономическим давлением на Москву, добавил Макдоналд."Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг", — подчеркнул он.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, кевин маккарти, рон десантис, в мире, джо байден