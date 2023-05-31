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В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта - РИА Новости, 31.05.2023
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06:43 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/dollar-1875223740.html
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта - РИА Новости, 31.05.2023
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта
Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для американского доллара и экономики страны, написал в статья для National Interest экономист... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:43
2023-05-31T06:43
сша
кевин маккарти
рон десантис
в мире
джо байден
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для американского доллара и экономики страны, написал в статья для National Interest экономист Скотт Макдоналд.По его мнению, подобная ситуация тяжело отразится на американском народе и положении США в мире. Возможный дефолт даст толчок к "свержению доллара с престола ведущей мировой валюты". Как отметил экономист, Россия, Китая, Южная Африка и другие страны уже начали производить торговые операции в других валютах. Во многом это связано с развязанным Вашингтоном экономическим давлением на Москву, добавил Макдоналд."Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг", — подчеркнул он.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, кевин маккарти, рон десантис, в мире, джо байден
США, Кевин Маккарти, Рон Десантис, В мире, Джо Байден
В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта

Экономист Макдоналд заявил о тяжелых последствиях для доллара в случае дефолта в США

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для американского доллара и экономики страны, написал в статья для National Interest экономист Скотт Макдоналд.
По его мнению, подобная ситуация тяжело отразится на американском народе и положении США в мире. Возможный дефолт даст толчок к "свержению доллара с престола ведущей мировой валюты". Как отметил экономист, Россия, Китая, Южная Африка и другие страны уже начали производить торговые операции в других валютах. Во многом это связано с развязанным Вашингтоном экономическим давлением на Москву, добавил Макдоналд.
«
"Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг", — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Белый дом: бюджетная сделка не помешает выделению помощи Украине
30 мая, 22:41
 
СШАКевин МаккартиРон ДесантисВ миреДжо Байден
 
 
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