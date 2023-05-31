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Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2023
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19:54 31.05.2023 (обновлено: 19:57 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/doklad-1875409174.html
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2023
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:54
2023-05-31T19:57
белгородская область
россия
владимир путин
вячеслав гладков
политика
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе.В среду 31 мая Гладков планировал провести прямую линию в 19:00. Эфир задержали на 30 минут."На полчаса задержал прямой эфир… Докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке", - сообщил Гладков в ходе прямого эфира.
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белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков, политика
Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Политика
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области

Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе.
В среду 31 мая Гладков планировал провести прямую линию в 19:00. Эфир задержали на 30 минут.
"На полчаса задержал прямой эфир… Докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке", - сообщил Гладков в ходе прямого эфира.
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Белгородская областьРоссияВладимир ПутинВячеслав ГладковПолитика
 
 
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