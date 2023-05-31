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Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2023
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:54
2023-05-31T19:54
2023-05-31T19:57
белгородская область
россия
владимир путин
вячеслав гладков
политика
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе.В среду 31 мая Гладков планировал провести прямую линию в 19:00. Эфир задержали на 30 минут."На полчаса задержал прямой эфир… Докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке", - сообщил Гладков в ходе прямого эфира.
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белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков, политика
Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Политика
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области
Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области