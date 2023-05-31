https://ria.ru/20230531/dialog-1875230090.html

В КНР призвали США создать атмосферу для диалога между военными двух стран

В КНР призвали США создать атмосферу для диалога между военными двух стран - РИА Новости, 31.05.2023

В КНР призвали США создать атмосферу для диалога между военными двух стран

Американская сторона должна продемонстрировать искренность и исправить свои ошибки для создания необходимых условий для диалога между военными Китая и США,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:57

2023-05-31T08:57

2023-05-31T08:57

в мире

китай

сша

ли шанфу

министерство обороны сша

ллойд остин

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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Американская сторона должна продемонстрировать искренность и исправить свои ошибки для создания необходимых условий для диалога между военными Китая и США, заявил в среду официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Китай официально проинформировал США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны на полях предстоящего в Сингапуре регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог". "Американская сторона должна продемонстрировать искренность, исправить свои ошибки, создать необходимые условий для диалога и взаимодействия между двумя сторонами", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте китайского оборонного ведомства в социальной сети WeChat. Тань Кэфэй подчеркнул, что США постоянно говорят о необходимости укрепления взаимодействия с Китаем, но в то же время игнорируют озабоченности Китая, искусственно создают препятствия, серьезно подрывая взаимное доверие между военными двух стран. Он также отметил, что Китай придает большое значение развитию отношений и взаимодействия между военными США и Китая на всех уровнях, по его словам, контакты и обмены между военными двух стран не прерывались. Тань Кэфэй добавил, что взаимодействие должно быть основано на принципах, и ответственность за нынешние трудности во взаимодействии между военными двух стран полностью лежит на американской стороне. Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин ранее дал понять, что рассчитывает на возможность провести со своим китайским коллегой Ли Шанфу встречу на полях форума, который намечен на 2-4 июня. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США не рассматривают возможность снятия санкций с министра обороны КНР или страны в целом ради проведения встречи на уровне глав оборонных ведомств. Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и Ли Шанфу, который в то время возглавлял этот департамент.

https://ria.ru/20230525/kitay-1874035131.html

https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html

https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, ли шанфу, министерство обороны сша, ллойд остин