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Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске - РИА Новости, 31.05.2023
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16:51 31.05.2023 (обновлено: 17:20 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/detdom-1875372853.html
Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске
Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске - РИА Новости, 31.05.2023
Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске
Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске, доставить груз представители организации намерены в начале июня, сообщила РИА... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:51
2023-05-31T17:20
надежные люди
луганск
россия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске, доставить груз представители организации намерены в начале июня, сообщила РИА Новости директор фонда Наталья Майорова. "Собрали. В ночь на 5 июня выезжаем в Луганский детский дом. По пути еще к солдатам", - рассказала Майорова. Она уточнила, что это будет третья гуманитарная помощь, собранная для детских домов новых регионов РФ - ранее дважды возили грузы в Мелитополь. Сейчас представители фонда закупили белье, предметы личной гигиены, косметические средства, канцелярские товары для Луганского детского дома. Майорова планирует сама участвовать в доставке гумпомощи.
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россия
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луганск, россия, тверская область
Надежные люди, Луганск, Россия, Тверская область
Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске

Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для Луганского детского дома

© Фото предоставлено Натальей МайоровойТверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске
Тверской благотворительный фонд Родня собрал вещи для детского дома в Луганске
© Фото предоставлено Натальей Майоровой
Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске, доставить груз представители организации намерены в начале июня, сообщила РИА Новости директор фонда Наталья Майорова.
«
"Собрали. В ночь на 5 июня выезжаем в Луганский детский дом. По пути еще к солдатам", - рассказала Майорова.
Она уточнила, что это будет третья гуманитарная помощь, собранная для детских домов новых регионов РФ - ранее дважды возили грузы в Мелитополь. Сейчас представители фонда закупили белье, предметы личной гигиены, косметические средства, канцелярские товары для Луганского детского дома. Майорова планирует сама участвовать в доставке гумпомощи.
Сбор гуманитарного груза для детей города Стаханова в центре Исилькульского района Омской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары
Вчера, 15:14
 
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