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Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске
Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске - РИА Новости, 31.05.2023
Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске
Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске, доставить груз представители организации намерены в начале июня, сообщила РИА... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:51
2023-05-31T16:51
2023-05-31T17:20
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РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске, доставить груз представители организации намерены в начале июня, сообщила РИА Новости директор фонда Наталья Майорова. "Собрали. В ночь на 5 июня выезжаем в Луганский детский дом. По пути еще к солдатам", - рассказала Майорова. Она уточнила, что это будет третья гуманитарная помощь, собранная для детских домов новых регионов РФ - ранее дважды возили грузы в Мелитополь. Сейчас представители фонда закупили белье, предметы личной гигиены, косметические средства, канцелярские товары для Луганского детского дома. Майорова планирует сама участвовать в доставке гумпомощи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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луганск, россия, тверская область
Надежные люди, Луганск, Россия, Тверская область
Тверской благотворительный фонд собрал вещи для детского дома в Луганске
Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для Луганского детского дома
РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Тверской благотворительный фонд "Родня" собрал вещи для детского дома в Луганске, доставить груз представители организации намерены в начале июня, сообщила РИА Новости директор фонда Наталья Майорова.
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"Собрали. В ночь на 5 июня выезжаем в Луганский детский дом. По пути еще к солдатам", - рассказала Майорова.
Она уточнила, что это будет третья гуманитарная помощь, собранная для детских домов новых регионов РФ - ранее дважды возили грузы в Мелитополь. Сейчас представители фонда закупили белье, предметы личной гигиены, косметические средства, канцелярские товары для Луганского детского дома. Майорова планирует сама участвовать в доставке гумпомощи.
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