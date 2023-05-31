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Десантис заявил, что "долговая сделка" не спасет США от банкротства - РИА Новости, 31.05.2023
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03:32 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/desantis-1875218853.html
Десантис заявил, что "долговая сделка" не спасет США от банкротства
Десантис заявил, что "долговая сделка" не спасет США от банкротства - РИА Новости, 31.05.2023
Десантис заявил, что "долговая сделка" не спасет США от банкротства
Губернатор штата Флорида Рон Десантис в своем первом выступлении в качестве претендента на выдвижение в президенты от Республиканской партии заявил, что... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:32
2023-05-31T03:32
сша
флорида
рон десантис
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис в своем первом выступлении в качестве претендента на выдвижение в президенты от Республиканской партии заявил, что "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его. Критикуемые им договоренности между Белым домом и республиканцами конгресса призваны предотвратить суверенный дефолт за счет расширения лимитов заимствований при ограничении роста расходной части федерального бюджета. "Мы сейчас видим, что Вашингтон состряпал новейшую, я цитирую, "долговую сделку". И могу сказать вам, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после нее", - сказал Десантис на предвыборном митинге в штате Айова. Сделка, которую в ближайшие дни предстоит утвердить конгрессу, дает, по его словам, "зеленый свет" новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет. "У нас раньше заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов. Она (сделка - ред.) закрепляет инфляционный уровень расходов "ковидной" эры и сохраняет 98% из 87 тысяч новых агентов налоговой службы, которых решил набрать (президент США - ред.) Джо Байден", - сказал Десантис. Губернатор штата Флорида ведет борьбу за право представлять республиканцев на выборах 2024 года с экс-президентом США Дональдом Трампом, который считается фаворитом праймериз.
https://ria.ru/20230529/defolt-1874858384.html
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сша, флорида, рон десантис, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Флорида, Рон Десантис, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Десантис заявил, что "долговая сделка" не спасет США от банкротства

Десантис заявил, что "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства

© AP Photo / Damian DovarganesРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Damian Dovarganes
Рон Десантис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис в своем первом выступлении в качестве претендента на выдвижение в президенты от Республиканской партии заявил, что "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.
Критикуемые им договоренности между Белым домом и республиканцами конгресса призваны предотвратить суверенный дефолт за счет расширения лимитов заимствований при ограничении роста расходной части федерального бюджета.
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"Мы сейчас видим, что Вашингтон состряпал новейшую, я цитирую, "долговую сделку". И могу сказать вам, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после нее", - сказал Десантис на предвыборном митинге в штате Айова.
Сделка, которую в ближайшие дни предстоит утвердить конгрессу, дает, по его словам, "зеленый свет" новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.
"У нас раньше заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов. Она (сделка - ред.) закрепляет инфляционный уровень расходов "ковидной" эры и сохраняет 98% из 87 тысяч новых агентов налоговой службы, которых решил набрать (президент США - ред.) Джо Байден", - сказал Десантис.
Губернатор штата Флорида ведет борьбу за право представлять республиканцев на выборах 2024 года с экс-президентом США Дональдом Трампом, который считается фаворитом праймериз.
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