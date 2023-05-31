https://ria.ru/20230531/demokratiya-1875172939.html

Столица против остальной страны: демократия бессильна

Столица против остальной страны: демократия бессильна - РИА Новости, 31.05.2023

Столица против остальной страны: демократия бессильна

Турция и ее недавние президентские выборы вполне могут в очередной раз показать миру: что-то не то с демократией. То есть турки могут открыть новую эпоху, когда РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:00

2023-05-31T08:00

2023-05-31T17:11

в мире

турция

сша

таиланд

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

аналитика

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Турция и ее недавние президентские выборы вполне могут в очередной раз показать миру: что-то не то с демократией. То есть турки могут открыть новую эпоху, когда наконец все заметят: сама идея демократии не выдерживает столкновения с современной реальностью.А дело вот в чем: в очередной раз избиратели Стамбула, Анкары и пары прочих больших городов голосовали за одного кандидата (Кемаля Кылычдароглу), а прочая страна — за Реджепа Тайипа Эрдогана. И силы были почти равны. Мы видим десятилетие за десятилетием достаточно прочное и устойчивое деление населения страны примерно пополам — на два разных стиля жизни, два разных пакета убеждений.Ничего уникального здесь нет, а только типичное для сегодняшнего мира. За две недели до этого прошли выборы в Таиланде. Дело не в их результатах (они официально еще не объявлены), а в том, что и в этой стране политический водораздел проходит там же, где в Турции: между столицей и остальной страной и с примерно равными силами. Кто-то помнит нечто вроде гражданской войны в этой стране до 2014 года, когда военные взяли власть и "подморозили" ярость двух сторон, которые дошли в какой-то момент до побоищ на баррикадах в Бангкоке? Так вот, то противостояние тоже идет по линии "столица — остальная страна", и никуда эта ситуация не делась.И в США уже не первое десятилетие то же самое. Демократы — это жители больших городов, республиканцы — остальная страна, соотношение их примерно равное. В России… Здесь мы уж как-нибудь замечаем, что в двух-трех крупнейших городах довольно много людей, у которых не те идеи, что за городской чертой. Наша разница с США (или Турцией и прочими) только в числах: у нас нет вот этого зависшего "50 на 50". К нашему счастью. Но раскол пополам все чаще возникает в современных экономиках, где сфера обслуживания вовлекает больше людей, чем производство.Тут есть вопрос: а это нормально? Хорошо ли, когда в той или иной нации так и идет годами борьба по линии "столица — страна"?Ничего хорошего и даже нормального в такой затяжной драке нет. Вспомним очевидное: речь о едином организме — торговый мегаполис нужен стране и потому, что он помогает ей сбывать производимые товары, и потому, что там сосредотачиваются люди образования, науки и культуры, без которых производство теряет конкурентоспособность, а жизнь в целом ощущается скучнее. А превращение этих двух частей организма в настоящих врагов наступает в случае, когда голоса на выборах достигают тех самых "50 на 50". И тогда одна сторона с ее идеями о правильном стиле жизни и ценностях раз за разом получает шанс с помощью перевеса в условный один голос навязать свои вкусы и идеи другой стороне — через законы и не только. Но смертельно боится проиграть.Можно ли без такого противостояния обойтись? И ведь обходились веками. Мегаполисы существовали еще до нашей эры, и там всегда жили не такие люди, как за их пределами. Люди особых профессий, люди, знакомые с окружающим миром, да и просто иностранцы во множестве. И всем казалось нормальным, что в твоей стране другие люди живут по своим законам и правилам, имеют другие вкусы, религии и идеи. Для этого было городское самоуправление, то есть особые законы для горожан.Конечно, случались ситуации, в которых бывало не до разнообразия вкусов. Напомним, что означал в античном мире статус гражданина — человека, защищающего свою страну на войне и за это имеющего право голоса и многие прочие права и льготы. Статус такой (и право голоса) был далеко не у каждого, обитающего в городе.А дальше пришла эпоха демократии с общей идеей, что все люди равны. Но изначальный смысл-то этой прекрасной идеи равенства был в том, что маленькая группа аристократов не должна диктовать свою волю большинству. А вовсе не в том, что половина населения навязывает свой стиль жизни и идеи другой половине.Почему, собственно, демократия должна означать, что все обитатели страны должны быть одинаковыми в правах и во всех смыслах? И если страна навязывает столице свои вкусы и стиль поведения, то чем это лучше обратного процесса? Одни с брезгливостью несут свет просвещения диким массам, другие требуют разгона таких художественных элит и торжества шансона, а стоит за этим взаимным ожесточением страх. Страх, что другая половина страны с помощью механизма "50 процентов плюс один голос" заставит вашу половину принять чужие вкусы и поведение.Корректировка идеи всеобщей насильственной демократии так или иначе происходит. В США, например, территории обитания демократов и республиканцев все больше живут по разным законам — а развал ли это страны или способ ее спасти от такового? Нью-Йорк, управляемый демократами, с 2020 года покинули около полумиллиона человек, бегущих к республиканцам, с другими большими городами то же самое: оттуда бегут. И чем больше в мире будет стран вот с этим вечным расколом "50 на 50", тем чаще там будут говорить, что не все вопросы можно решить всеобщим голосованием.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874861002.html

https://ria.ru/20230516/tramp-1872154702.html

https://ria.ru/20221116/konflikt-1831881200.html

https://ria.ru/20220626/raskol-1798168331.html

https://ria.ru/20230428/ssha-1868146534.html

турция

сша

таиланд

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в мире, турция, сша, таиланд, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, аналитика