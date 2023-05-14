https://ria.ru/20230514/tailand-1871630979.html

В Таиланде завершились парламентские выборы

В Таиланде завершились парламентские выборы - РИА Новости, 14.05.2023

В Таиланде завершились парламентские выборы

Более 95 тысяч избирательных участков на парламентских выборах в Таиланде закрылись в 17.00 по местному времени (13.00 мск). РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:53

2023-05-14T13:53

2023-05-14T15:05

в мире

таиланд

бангкок

прают чан-оча

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БАНГКОК, 14 мая – РИА Новости. Более 95 тысяч избирательных участков на парламентских выборах в Таиланде закрылись в 17.00 по местному времени (13.00 мск). Избиратели, успевшие зарегистрироваться в участковых избирательных комиссиях, смогли проголосовать в первые минуты после закрытия участков, отмечает телеканал Nation TV. Перед закрытием, как и утром сразу после открытия, на многих участках появились очереди избирателей, сообщает телеканал. По данным избирательной комиссии Бангкока, в большей части столицы явка избирателей составляла 75% и выше, говорится в сообщении. Центральный избирком Таиланда сообщает, что в некоторых округах страны явка избирателей превысила 85%. Через полчаса после закрытия участков на них начинается подсчет бюллетеней, результаты будут передаваться в центральный избирком по защищенным коммуникационным каналам. Незадолго до окончания работы участков председатель ЦИК Иттхипхон Бунпраконг заявил, что предварительные результаты выборов, которые будут получены после подсчета 95% бюллетеней, избирком объявит около 22.00 (18.00 мск). Ранее избирком заявлял, что предварительные результаты сообщат в 20.00 (16.00 мск). Конституция Таиланда и избирательное законодательство страны отводят до 60 дней на проверку мандатной комиссией законности избрания всех кандидатов. Также в течение этого срока будут проведены жеребьевки в тех округах, где два или более ведущих кандидата получат одинаковое количество голосов. В тех округах, где выборы будут признаны недействительными из-за нарушений избирательного законодательства, состоятся перевыборы с участием новых кандидатов. Таким образом, окончательные результаты голосования 14 мая могут быть объявлены в любую дату после проверок, жеребьевок и перевыборов в течение 60 дней, в период до 13 июля. После объявления окончательных результатов выборов соберется первая сессия парламента нового созыва, на которой партии, прошедшие в парламент, выдвинут кандидатов на пост премьера. На утро воскресенья таких кандидатов, объявленных партиями за три месяца до выборов, было более 60, однако по результатам голосования не все партии пройдут в парламент. Выбирать нового премьера будут совместно 500 депутатов совета народных представителей и 250 членов сената, назначаемой верхней палаты парламента. Нынешний состав сената был назначен весной 2019 года перед прошлыми парламентскими выборами со сроком полномочий 5 лет, так что действующие сенаторы, почти единогласно голосовавшие на прошлых выборах за нынешнего главу кабинета, генерала Праюта Чан-Оча, будут в 2023 году снова голосовать на выборах премьера. Основная борьба на выборах разгорелась между близкими к таиландским военным и аристократии партиями, которые составляют правящую коалицию, и партиями нынешней парламентской оппозиции, выступающими за "истинную демократию" и правительство, свободное от влияния военных. Выборы проводятся в связи с роспуском парламента предыдущего созыва, который произошел 20 марта, за несколько дней до истечения срока его полномочий. Предыдущий состав парламента был избран 24 марта 2019 года на первых выборах после пяти лет правления военного правительства под руководством генерала Праюта Чан-Оча, пришедшего к власти в 2014 году путем государственного переворота. В 2019 году вышедший в отставку Чан-Оча был избран премьер-министром нового, гражданского правительства. На выборах 2023 года генерал снова является одним из лидирующих кандидатов в премьеры, несмотря на то, что через два года у него истекает максимальный восьмилетний срок нахождения в этой должности, который считается с момента принятия ныне действующей конституции в 2017 году.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871288011.html

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бангкок

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таиланд, бангкок, прают чан-оча