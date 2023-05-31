https://ria.ru/20230531/demarsh-1875428210.html

Россия направила демарш Канаде с призывом осудить атаку БПЛА на Москву

Россия направила демарш Канаде с призывом осудить атаку БПЛА на Москву - РИА Новости, 31.05.2023

Россия направила демарш Канаде с призывом осудить атаку БПЛА на Москву

Россия направила демарш премьер-министру и главе МИД Канады с требованием осудить теракт, осуществленный украинской стороной во время атаки БПЛА на Москву,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T22:43

2023-05-31T22:43

2023-05-31T22:45

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канада

россия

бпла

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джастин трюдо

вооруженные силы украины

олег степанов

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Россия направила демарш премьер-министру и главе МИД Канады с требованием осудить теракт, осуществленный украинской стороной во время атаки БПЛА на Москву, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.Он указал, что канадские власти демонстрируют молчание в связи с данным терактом."В этой связи я, следуя нашей дипломатической практике, был вынужден привлечь внимание премьер-министра Канады, господина Джастина Трюдо, личным демаршем в виде послания на его имя. Конкретно вчера оно было направлено ему и министру иностранных дел госпоже Жоли, где была описана специфика и конкретные детали последней попытки удара по Москве беспилотными летательными аппаратами", - сказал Степанов."В моем послании на имя господина Трюдо и Жоли я подчеркнул, что Россия призывает Канаду занять однозначную позицию, осудив данный террористический акт", - подчеркнул он.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230531/lozung-1875410205.html

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канада

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в мире, канада, россия, бпла, москва, джастин трюдо, вооруженные силы украины, олег степанов