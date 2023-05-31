Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области отменили режим ЧС - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/chs-1875413619.html
В Тюменской области отменили режим ЧС
В Тюменской области отменили режим ЧС - РИА Новости, 31.05.2023
В Тюменской области отменили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров, отменен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:23
2023-05-31T20:23
происшествия
тюменская область
александр моор
природные пожары в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870284695_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb4eed0a0e1ba39939d6b5ac0b48315.jpg
ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров, отменен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. Режим ЧС был введен в регионе с 7 мая в связи с крупными природными пожарами и их переходом на населенные пункты. "В Тюменской области отменяется режим ЧС с 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По данным на утро 31 мая, в регионе действовало четыре локализованных лесных и пять ландшафтных пожаров. Угрозы населенным пунктам они не представляли.
https://ria.ru/20230522/vodoemy-1873498200.html
https://ria.ru/20230529/avariya-1874937003.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870284695_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5d355e794f19448453e0524d9c1a87b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, александр моор, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Тюменская область, Александр Моор, Природные пожары в России, Россия
В Тюменской области отменили режим ЧС

Власти Тюменской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкПожарная машина в селе Успенка в Тюменской области
Пожарная машина в селе Успенка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Пожарная машина в селе Успенка в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров, отменен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Режим ЧС был введен в регионе с 7 мая в связи с крупными природными пожарами и их переходом на населенные пункты.
Озеро - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Власти запретили жителям Тюменской области посещать водоемы вечером
22 мая, 20:17
"В Тюменской области отменяется режим ЧС с 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По данным на утро 31 мая, в регионе действовало четыре локализованных лесных и пять ландшафтных пожаров. Угрозы населенным пунктам они не представляли.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек
29 мая, 22:11
 
ПроисшествияТюменская областьАлександр МоорПриродные пожары в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала