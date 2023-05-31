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В Тюменской области отменили режим ЧС
В Тюменской области отменили режим ЧС - РИА Новости, 31.05.2023
В Тюменской области отменили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров, отменен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:23
2023-05-31T20:23
2023-05-31T20:23
происшествия
тюменская область
александр моор
природные пожары в россии
россия
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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров, отменен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. Режим ЧС был введен в регионе с 7 мая в связи с крупными природными пожарами и их переходом на населенные пункты. "В Тюменской области отменяется режим ЧС с 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По данным на утро 31 мая, в регионе действовало четыре локализованных лесных и пять ландшафтных пожаров. Угрозы населенным пунктам они не представляли.
https://ria.ru/20230522/vodoemy-1873498200.html
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происшествия, тюменская область, александр моор, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Тюменская область, Александр Моор, Природные пожары в России, Россия
В Тюменской области отменили режим ЧС
Власти Тюменской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров