https://ria.ru/20230531/chechnya-1875358264.html

Омбудсмен Чечни заявил о десятках случаев нарушения прав чеченцев в Европе

Омбудсмен Чечни заявил о десятках случаев нарушения прав чеченцев в Европе - РИА Новости, 31.05.2023

Омбудсмен Чечни заявил о десятках случаев нарушения прав чеченцев в Европе

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил о десятках случаев нарушения прав чеченцев в Европе, когда за элементарные замечания в адрес... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:18

2023-05-31T16:18

2023-05-31T16:18

европа

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польша

евросоюз

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чеченская республика (чечня)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 31 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил о десятках случаев нарушения прав чеченцев в Европе, когда за элементарные замечания в адрес своих детей родителей лишают прав. "Десятки, десятки обращений о нарушении их прав и о том, что в Европе, в Австрии, Швеции, Франции, Германии, вообще в европейских странах, отбирают чеченских детей из семей за элементарные замечания. Ко мне обращалась женщина, у которой отобрали шестерых детей, которая развелась с мужем, и их семью из-за этого посчитали неблагополучной. И никак эти люди не могут восстановить свои права, отбирают и отдают в другие семьи, и родители вообще не видят своих детей. Они вырастают в другом социуме, с другим европейским мышлением. И таких случаев десятки. Очень много жалоб от людей. Там животные имеют больше прав, чем человек, они поставили на поток дела с лишением прав родителей", - сказал РИА Новости Солтаев. По его словам, аппарат уполномоченного по правам человека в Чечне оказывает таким людям юридические консультации, это все, что можно сделать в таких ситуациях. Ранее появилось видео, на котором россиянка прорвалась на машине через границу из Польши в Белоруссию из страха, что у нее отнимут детей. Женщина рассказала, что они с мужем граждане России, жили в Швеции, местные власти пытались отобрать у них детей и передать в приемную семью. По итогам суда детей все-таки оставили родителям, но они после этого случая решили вернуться в Россию. На погранконтроле в Польше у семьи возникло подозрение, что их не выпустят из ЕС, поэтому было решено прорываться. Глава семьи был задержан, женщина и дети переданы в российское генконсульство.

https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html

https://ria.ru/20220824/bezhentsy-1811780052.html

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европа, швеция, польша, евросоюз, россия, чеченская республика (чечня), общество