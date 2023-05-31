https://ria.ru/20230531/briks-1875264565.html
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС - РИА Новости, 31.05.2023
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС
Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:11
2023-05-31T11:11
2023-05-31T11:11
в мире
китай
венесуэла
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны стать частью объединения БРИКС. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения. "Китай всегда считал БРИКС открытым и инклюзивным механизмом и поддерживает процесс расширения БРИКС. Мы приветствуем как можно больше партнеров-единомышленников поскорее присоединяться к большой семье БРИКС", - сказала дипломат, отвечая нас просьбу РИА Новости прокомментировать отношения Китая к перспективам вступления Венесуэлы в БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Ранее официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук заявил РИА Новости, что Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.
https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html
https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html
китай
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, венесуэла, брикс
В мире, Китай, Венесуэла, БРИКС
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС
Представитель МИД Мао Нин: Китай приветствует желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны стать частью объединения БРИКС.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения.
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
"Китай всегда считал БРИКС открытым и инклюзивным механизмом и поддерживает процесс расширения БРИКС. Мы приветствуем как можно больше партнеров-единомышленников поскорее присоединяться к большой семье БРИКС", - сказала дипломат, отвечая нас просьбу РИА Новости прокомментировать отношения Китая к перспективам вступления Венесуэлы в БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Ранее официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук заявил РИА Новости, что Тунис
рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС
на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ
.
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков