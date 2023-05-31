Рейтинг@Mail.ru
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/briks-1875264565.html
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС - РИА Новости, 31.05.2023
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС
Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:11
2023-05-31T11:11
в мире
китай
венесуэла
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны стать частью объединения БРИКС. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения. "Китай всегда считал БРИКС открытым и инклюзивным механизмом и поддерживает процесс расширения БРИКС. Мы приветствуем как можно больше партнеров-единомышленников поскорее присоединяться к большой семье БРИКС", - сказала дипломат, отвечая нас просьбу РИА Новости прокомментировать отношения Китая к перспективам вступления Венесуэлы в БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Ранее официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук заявил РИА Новости, что Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.
https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html
https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html
китай
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, венесуэла, брикс
В мире, Китай, Венесуэла, БРИКС
Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС

Представитель МИД Мао Нин: Китай приветствует желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны стать частью объединения БРИКС.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
28 мая, 03:48
"Китай всегда считал БРИКС открытым и инклюзивным механизмом и поддерживает процесс расширения БРИКС. Мы приветствуем как можно больше партнеров-единомышленников поскорее присоединяться к большой семье БРИКС", - сказала дипломат, отвечая нас просьбу РИА Новости прокомментировать отношения Китая к перспективам вступления Венесуэлы в БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Ранее официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук заявил РИА Новости, что Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков
26 мая, 12:10
 
В миреКитайВенесуэлаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала