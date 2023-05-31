https://ria.ru/20230531/briks-1875264565.html

Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС

Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС - РИА Новости, 31.05.2023

Китай приветствовал желание Венесуэлы вступить в БРИКС

Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:11

2023-05-31T11:11

2023-05-31T11:11

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китай

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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения членства БРИКС, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны стать частью объединения БРИКС. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения. "Китай всегда считал БРИКС открытым и инклюзивным механизмом и поддерживает процесс расширения БРИКС. Мы приветствуем как можно больше партнеров-единомышленников поскорее присоединяться к большой семье БРИКС", - сказала дипломат, отвечая нас просьбу РИА Новости прокомментировать отношения Китая к перспективам вступления Венесуэлы в БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Ранее официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук заявил РИА Новости, что Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.

https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html

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венесуэла

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в мире, китай, венесуэла, брикс