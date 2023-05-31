https://ria.ru/20230531/briks-1875224427.html
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться - РИА Новости, 31.05.2023
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться
Россия высоко ценит заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны присоединиться к БРИКС, это свидетельствует о растущем авторитете... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T07:17
2023-05-31T07:17
2023-05-31T07:17
в мире
венесуэла
россия
бразилия
николас мадуро
александр щетинин
луис инасиу лула да силва
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
МОСКВА, 31 мая- РИА Новости. Россия высоко ценит заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны присоединиться к БРИКС, это свидетельствует о растущем авторитете объединения, заявил РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Заявление Мадуро отражает тот растущий авторитет, который приобретает БРИКС в современной международной обстановке своим взглядом на происходящее, своими оценками, своей моделью сотрудничества на равноправной основе без санкций и давления", - сказал Щетинин, комментируя заявление Мадуро о желании Венесуэлы стать частью БРИКС. На данный момент, по его словам, страны БРИКС проводят обсуждение критериев и модальности расширения данного объединения. "Когда соответствующие договоренности будут приняты, то будут обсуждаться и конкретные кандидатуры, которые заявят или заявили о своем желании к БРИКС присоединиться. Как мы понимаем, президент Венесуэлы подчеркнул, что он тоже находится в списке кандидатов. Мы это высоко ценим", - добавил Щетинин. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения.
https://ria.ru/20230530/briks-1875038273.html
венесуэла
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, бразилия, николас мадуро, александр щетинин, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Венесуэла, Россия, Бразилия, Николас Мадуро, Александр Щетинин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться
МИД: желание Венесуэлы вступить в БРИКС говорит о растущем авторитете объединения