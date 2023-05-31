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В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться - РИА Новости, 31.05.2023
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07:17 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/briks-1875224427.html
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться - РИА Новости, 31.05.2023
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться
Россия высоко ценит заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны присоединиться к БРИКС, это свидетельствует о растущем авторитете... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T07:17
2023-05-31T07:17
в мире
венесуэла
россия
бразилия
николас мадуро
александр щетинин
луис инасиу лула да силва
брикс
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МОСКВА, 31 мая- РИА Новости. Россия высоко ценит заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны присоединиться к БРИКС, это свидетельствует о растущем авторитете объединения, заявил РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Заявление Мадуро отражает тот растущий авторитет, который приобретает БРИКС в современной международной обстановке своим взглядом на происходящее, своими оценками, своей моделью сотрудничества на равноправной основе без санкций и давления", - сказал Щетинин, комментируя заявление Мадуро о желании Венесуэлы стать частью БРИКС. На данный момент, по его словам, страны БРИКС проводят обсуждение критериев и модальности расширения данного объединения. "Когда соответствующие договоренности будут приняты, то будут обсуждаться и конкретные кандидатуры, которые заявят или заявили о своем желании к БРИКС присоединиться. Как мы понимаем, президент Венесуэлы подчеркнул, что он тоже находится в списке кандидатов. Мы это высоко ценим", - добавил Щетинин. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения.
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в мире, венесуэла, россия, бразилия, николас мадуро, александр щетинин, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Венесуэла, Россия, Бразилия, Николас Мадуро, Александр Щетинин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться

МИД: желание Венесуэлы вступить в БРИКС говорит о растущем авторитете объединения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая- РИА Новости. Россия высоко ценит заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны присоединиться к БРИКС, это свидетельствует о растущем авторитете объединения, заявил РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«
"Заявление Мадуро отражает тот растущий авторитет, который приобретает БРИКС в современной международной обстановке своим взглядом на происходящее, своими оценками, своей моделью сотрудничества на равноправной основе без санкций и давления", - сказал Щетинин, комментируя заявление Мадуро о желании Венесуэлы стать частью БРИКС.
На данный момент, по его словам, страны БРИКС проводят обсуждение критериев и модальности расширения данного объединения.
"Когда соответствующие договоренности будут приняты, то будут обсуждаться и конкретные кандидатуры, которые заявят или заявили о своем желании к БРИКС присоединиться. Как мы понимаем, президент Венесуэлы подчеркнул, что он тоже находится в списке кандидатов. Мы это высоко ценим", - добавил Щетинин.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения.
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС
30 мая, 12:39
 
В миреВенесуэлаРоссияБразилияНиколас МадуроАлександр ЩетининЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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