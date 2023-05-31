https://ria.ru/20230531/briks-1875224427.html

В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться

В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться - РИА Новости, 31.05.2023

В МИД оценили авторитет БРИКС на фоне желания Венесуэлы присоединиться

Россия высоко ценит заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны присоединиться к БРИКС, это свидетельствует о растущем авторитете... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T07:17

2023-05-31T07:17

2023-05-31T07:17

в мире

венесуэла

россия

бразилия

николас мадуро

александр щетинин

луис инасиу лула да силва

брикс

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МОСКВА, 31 мая- РИА Новости. Россия высоко ценит заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании страны присоединиться к БРИКС, это свидетельствует о растущем авторитете объединения, заявил РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Заявление Мадуро отражает тот растущий авторитет, который приобретает БРИКС в современной международной обстановке своим взглядом на происходящее, своими оценками, своей моделью сотрудничества на равноправной основе без санкций и давления", - сказал Щетинин, комментируя заявление Мадуро о желании Венесуэлы стать частью БРИКС. На данный момент, по его словам, страны БРИКС проводят обсуждение критериев и модальности расширения данного объединения. "Когда соответствующие договоренности будут приняты, то будут обсуждаться и конкретные кандидатуры, которые заявят или заявили о своем желании к БРИКС присоединиться. Как мы понимаем, президент Венесуэлы подчеркнул, что он тоже находится в списке кандидатов. Мы это высоко ценим", - добавил Щетинин. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС, сообщал, что многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема - для обсуждения внутри объединения.

https://ria.ru/20230530/briks-1875038273.html

венесуэла

россия

бразилия

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в мире, венесуэла, россия, бразилия, николас мадуро, александр щетинин, луис инасиу лула да силва, брикс