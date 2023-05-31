Миллионы в соцсетях и на счету: самые успешные блондинки в России и мире

Гагарина, Ивлеева, Понаровская: знаменитости, которые стали блондинками и не прогадали
Полина Гагарина
Трудно поверить, но она еще десять лет назад была полноватой девушкой с длинными темными волосами.
Талант, хорошие вокальные данные, победа на второй "Фабрике" и радикальное изменение внешности сделали Полину Гагарину звездой. Она похудела на 40 килограммов и перекрасилась в холодный блонд, став яркой и стильной.
Полина Гагарина
Трудно поверить, но она еще десять лет назад была полноватой девушкой с длинными темными волосами.
Талант, хорошие вокальные данные, победа на второй "Фабрике" и радикальное изменение внешности сделали Полину Гагарину звездой. Она похудела на 40 килограммов и перекрасилась в холодный блонд, став яркой и стильной.
Анастасия Ивлеева
Тоже бывшая брюнетка.
Добившись известности благодаря коротким шуточным роликам в Сети, перевоплотилась в дерзкую блондинку.
После этого она стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", затем — "Премии Муз-ТВ" и других крупных проектов. А за свое авторское шоу Agentshow даже удостоилась премии "ТЭФИ".
Анастасия Ивлеева
Тоже бывшая брюнетка.
Добившись известности благодаря коротким шуточным роликам в Сети, перевоплотилась в дерзкую блондинку.
После этого она стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", затем — "Премии Муз-ТВ" и других крупных проектов. А за свое авторское шоу Agentshow даже удостоилась премии "ТЭФИ".
Анна Асти
В группе Artic&Asti Анна Дзюба была жгучей брюнеткой.
В 2021-м после почти десяти лет совместной работы группа объявила о распаде.
Анна начала сольную карьеру, а заодно кардинально изменила имидж, превратившись в роковую блондинку.
На недавних конкурсах "Жара Music Awards" и RU.TV она победила чуть ли не во всех ключевых номинациях.
Анна Асти
В группе Artic&Asti Анна Дзюба была жгучей брюнеткой.
В 2021-м после почти десяти лет совместной работы группа объявила о распаде.
Анна начала сольную карьеру, а заодно кардинально изменила имидж, превратившись в роковую блондинку.
На недавних конкурсах "Жара Music Awards" и RU.TV она победила чуть ли не во всех ключевых номинациях.
Валерия
От природы светло-русая, певица за более чем 30-летнюю карьеру неоднократно экспериментировала с имиджем.
Например, в 1990-е ходила с мальчишеской стрижкой пикси, цвета золотистый орех. Затем был огненно-рыжий боб и иссиня-черные локоны.
В нулевые Валерия выпустила громкие хиты вроде "Часиков", "Маленького самолета" и предпочла платиновый блонд, придавший ей элегантности и роскоши.
Валерия
От природы светло-русая, певица за более чем 30-летнюю карьеру неоднократно экспериментировала с имиджем.
Например, в 1990-е ходила с мальчишеской стрижкой пикси, цвета золотистый орех. Затем был огненно-рыжий боб и иссиня-черные локоны.
В нулевые Валерия выпустила громкие хиты вроде "Часиков", "Маленького самолета" и предпочла платиновый блонд, придавший ей элегантности и роскоши.
Ирина Понаровская
Джазовая и эстрадная артистка в этом году отпраздновала 70-летие. Однако поклонники дают ей максимум 40 — во многом благодаря отличной работе стилистов, которые выбрали для нее светлые волосы и модную короткую стрижку.
Ирина Понаровская
Джазовая и эстрадная артистка в этом году отпраздновала 70-летие. Однако поклонники дают ей максимум 40 — во многом благодаря отличной работе стилистов, которые выбрали для нее светлые волосы и модную короткую стрижку.
Скарлетт Йоханссон
Природный цвет волос — темно-русый. Но одной из самых востребованных звезд Голливуда она все-таки стала благодаря роковому блонду, предложенному ей стилистами.
Именно такой актриса появилась в своих первых кассовых картинах: "Трудности перевода", "Матч-пойнт" и "Вики, Кристина, Барселона".
Скарлетт Йоханссон
Природный цвет волос — темно-русый. Но одной из самых востребованных звезд Голливуда она все-таки стала благодаря роковому блонду, предложенному ей стилистами.
Именно такой актриса появилась в своих первых кассовых картинах: "Трудности перевода", "Матч-пойнт" и "Вики, Кристина, Барселона".
Риз Уизерспун
В первом своем фильме "Человек на Луне" (1991) Риз брюнетка.
А славу ей принес образ милой светловолосой девушки с кукольным лицом — в таких лентах, как "Жестокие игры" и "Блондинка в законе".
Риз Уизерспун в прошлом году стала самой высокооплачиваемой женщиной в шоу-бизнесе: заработала 115 миллионов долларов.
Риз Уизерспун
В первом своем фильме "Человек на Луне" (1991) Риз брюнетка.
А славу ей принес образ милой светловолосой девушки с кукольным лицом — в таких лентах, как "Жестокие игры" и "Блондинка в законе".
Риз Уизерспун в прошлом году стала самой высокооплачиваемой женщиной в шоу-бизнесе: заработала 115 миллионов долларов.