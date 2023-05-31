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Миллионы в соцсетях и на счету: самые успешные блондинки в России и мире - РИА Новости, 31.05.2023
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Шоубиз
 
08:00 31.05.2023 (обновлено: 16:01 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/blondinki-1874713933.html
Миллионы в соцсетях и на счету: самые успешные блондинки в России и мире
Миллионы в соцсетях и на счету: самые успешные блондинки в России и мире - РИА Новости, 31.05.2023
Миллионы в соцсетях и на счету: самые успешные блондинки в России и мире
Сегодня в мире отмечают День блондинок, учрежденный как ответ на дискриминацию светловолосых женщин, которых почему-то считали легкомысленными и недалекими. О... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:00
2023-05-31T16:01
шоубиз
фото
риз уизерспун
полина гагарина
анастасия ивлеева
голливуд
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сегодня в мире отмечают День блондинок, учрежденный как ответ на дискриминацию светловолосых женщин, которых почему-то считали легкомысленными и недалекими. О том, кому из западных и российских звезд удалось сломать этот стереотип и добиться успеха, — в материале РИА Новости.
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Галина Соколова
Галина Соколова
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фото, фото, риз уизерспун, полина гагарина, анастасия ивлеева, голливуд, россия, знаменитости
Шоубиз, Фото, Риз Уизерспун, Полина Гагарина, Анастасия Ивлеева, Голливуд, Россия, Знаменитости
Миллионы в соцсетях и на счету: самые успешные блондинки в России и мире

Гагарина, Ивлеева, Понаровская: знаменитости, которые стали блондинками и не прогадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сегодня в мире отмечают День блондинок, учрежденный как ответ на дискриминацию светловолосых женщин, которых почему-то считали легкомысленными и недалекими. О том, кому из западных и российских звезд удалось сломать этот стереотип и добиться успеха, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Фомичев, Екатерина Чеснокова

Полина Гагарина

Трудно поверить, но она еще десять лет назад была полноватой девушкой с длинными темными волосами.

Талант, хорошие вокальные данные, победа на второй "Фабрике" и радикальное изменение внешности сделали Полину Гагарину звездой. Она похудела на 40 килограммов и перекрасилась в холодный блонд, став яркой и стильной.

Певица Полина Гагарина

Полина Гагарина

Трудно поверить, но она еще десять лет назад была полноватой девушкой с длинными темными волосами.

Талант, хорошие вокальные данные, победа на второй "Фабрике" и радикальное изменение внешности сделали Полину Гагарину звездой. Она похудела на 40 килограммов и перекрасилась в холодный блонд, став яркой и стильной.

© РИА Новости / Михаил Фомичев, Екатерина Чеснокова
1 из 7
© Рамиль Ситдиков, Екатерина Чеснокова

Анастасия Ивлеева

Тоже бывшая брюнетка.

Добившись известности благодаря коротким шуточным роликам в Сети, перевоплотилась в дерзкую блондинку.

После этого она стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", затем — "Премии Муз-ТВ" и других крупных проектов. А за свое авторское шоу Agentshow даже удостоилась премии "ТЭФИ".

Видеоблогер Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Тоже бывшая брюнетка.

Добившись известности благодаря коротким шуточным роликам в Сети, перевоплотилась в дерзкую блондинку.

После этого она стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", затем — "Премии Муз-ТВ" и других крупных проектов. А за свое авторское шоу Agentshow даже удостоилась премии "ТЭФИ".

© Рамиль Ситдиков, Екатерина Чеснокова
2 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Алексей Майшев

Анна Асти

В группе Artic&Asti Анна Дзюба была жгучей брюнеткой.

В 2021-м после почти десяти лет совместной работы группа объявила о распаде.

Анна начала сольную карьеру, а заодно кардинально изменила имидж, превратившись в роковую блондинку.

На недавних конкурсах "Жара Music Awards" и RU.TV она победила чуть ли не во всех ключевых номинациях.

Певица Анна Асти

Анна Асти

В группе Artic&Asti Анна Дзюба была жгучей брюнеткой.

В 2021-м после почти десяти лет совместной работы группа объявила о распаде.

Анна начала сольную карьеру, а заодно кардинально изменила имидж, превратившись в роковую блондинку.

На недавних конкурсах "Жара Music Awards" и RU.TV она победила чуть ли не во всех ключевых номинациях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Алексей Майшев
3 из 7
© РИА Новости / Алексей Бойцов, Светлана Шевченко

Валерия

От природы светло-русая, певица за более чем 30-летнюю карьеру неоднократно экспериментировала с имиджем.

Например, в 1990-е ходила с мальчишеской стрижкой пикси, цвета золотистый орех. Затем был огненно-рыжий боб и иссиня-черные локоны.

В нулевые Валерия выпустила громкие хиты вроде "Часиков", "Маленького самолета" и предпочла платиновый блонд, придавший ей элегантности и роскоши.

Певица Валерия

Валерия

От природы светло-русая, певица за более чем 30-летнюю карьеру неоднократно экспериментировала с имиджем.

Например, в 1990-е ходила с мальчишеской стрижкой пикси, цвета золотистый орех. Затем был огненно-рыжий боб и иссиня-черные локоны.

В нулевые Валерия выпустила громкие хиты вроде "Часиков", "Маленького самолета" и предпочла платиновый блонд, придавший ей элегантности и роскоши.

© РИА Новости / Алексей Бойцов, Светлана Шевченко
4 из 7
© РИА Новости / Александр Поляков, Кирилл Каллиников

Ирина Понаровская

Джазовая и эстрадная артистка в этом году отпраздновала 70-летие. Однако поклонники дают ей максимум 40 — во многом благодаря отличной работе стилистов, которые выбрали для нее светлые волосы и модную короткую стрижку.

Певица Ирина Понаровская

Ирина Понаровская

Джазовая и эстрадная артистка в этом году отпраздновала 70-летие. Однако поклонники дают ей максимум 40 — во многом благодаря отличной работе стилистов, которые выбрали для нее светлые волосы и модную короткую стрижку.

© РИА Новости / Александр Поляков, Кирилл Каллиников
5 из 7
© РИА Новости / Централ Партнершип, Екатерина Чеснокова

Скарлетт Йоханссон

Природный цвет волос — темно-русый. Но одной из самых востребованных звезд Голливуда она все-таки стала благодаря роковому блонду, предложенному ей стилистами.

Именно такой актриса появилась в своих первых кассовых картинах: "Трудности перевода", "Матч-пойнт" и "Вики, Кристина, Барселона".

Актриса Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Природный цвет волос — темно-русый. Но одной из самых востребованных звезд Голливуда она все-таки стала благодаря роковому блонду, предложенному ей стилистами.

Именно такой актриса появилась в своих первых кассовых картинах: "Трудности перевода", "Матч-пойнт" и "Вики, Кристина, Барселона".

© РИА Новости / Централ Партнершип, Екатерина Чеснокова
6 из 7
© AFP 2023 / Vincenzo Pinto, Valerie Macon

Риз Уизерспун

В первом своем фильме "Человек на Луне" (1991) Риз брюнетка.

А славу ей принес образ милой светловолосой девушки с кукольным лицом — в таких лентах, как "Жестокие игры" и "Блондинка в законе".

Риз Уизерспун в прошлом году стала самой высокооплачиваемой женщиной в шоу-бизнесе: заработала 115 миллионов долларов.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

В первом своем фильме "Человек на Луне" (1991) Риз брюнетка.

А славу ей принес образ милой светловолосой девушки с кукольным лицом — в таких лентах, как "Жестокие игры" и "Блондинка в законе".

Риз Уизерспун в прошлом году стала самой высокооплачиваемой женщиной в шоу-бизнесе: заработала 115 миллионов долларов.

© AFP 2023 / Vincenzo Pinto, Valerie Macon
7 из 7
 
ШоубизФотоРиз УизерспунПолина ГагаринаАнастасия ИвлееваГолливудРоссияЗнаменитости
 
 
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