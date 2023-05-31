Миллионы в соцсетях и на счету: самые успешные блондинки в России и мире

Полина Гагарина

Трудно поверить, но она еще десять лет назад была полноватой девушкой с длинными темными волосами.

Талант, хорошие вокальные данные, победа на второй "Фабрике" и радикальное изменение внешности сделали Полину Гагарину звездой. Она похудела на 40 килограммов и перекрасилась в холодный блонд, став яркой и стильной.