https://ria.ru/20230531/bezrabotitsa-1875404080.html

Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России обновил исторический минимум - РИА Новости, 31.05.2023

Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в апреле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,3%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:08

2023-05-31T19:08

2023-05-31T19:08

россия

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,3%, следует из доклада Росстата. "В апреле 2023 года 2,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 г. составил 3,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе. Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в феврале и марте, когда безработица находилась на уровне 3,5%. И если в марте общая численность безработных составила 2,6 миллиона человек, то в апреле - уже 2,466 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2023 года составила 75,8 миллиона человек. В апреле министр экономического развития Максим Решетников говорил, что низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны.

https://ria.ru/20230404/zarplaty-1862903639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)