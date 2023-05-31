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Уровень безработицы в России обновил исторический минимум - РИА Новости, 31.05.2023
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19:08 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/bezrabotitsa-1875404080.html
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум - РИА Новости, 31.05.2023
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России в апреле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,3%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:08
2023-05-31T19:08
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,3%, следует из доклада Росстата. "В апреле 2023 года 2,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 г. составил 3,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе. Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в феврале и марте, когда безработица находилась на уровне 3,5%. И если в марте общая численность безработных составила 2,6 миллиона человек, то в апреле - уже 2,466 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2023 года составила 75,8 миллиона человек. В апреле министр экономического развития Максим Решетников говорил, что низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны.
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россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Россия, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Росстат: уровень безработицы в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,3%, следует из доклада Росстата.
«
"В апреле 2023 года 2,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 г. составил 3,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе.
Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в феврале и марте, когда безработица находилась на уровне 3,5%. И если в марте общая численность безработных составила 2,6 миллиона человек, то в апреле - уже 2,466 миллиона человек.
При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2023 года составила 75,8 миллиона человек.
В апреле министр экономического развития Максим Решетников говорил, что низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны.
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