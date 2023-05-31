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СМИ: беженка с Украины предоставляла своих приемных детей педофилам
СМИ: беженка с Украины предоставляла своих приемных детей педофилам - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: беженка с Украины предоставляла своих приемных детей педофилам
В Польше будут судить беженку с Украины, которую обвиняют в торговле детьми для оказания сексуальных услуг, сообщила газета Wyborcza. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:27
2023-05-31T15:27
2023-05-31T16:57
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ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. В Польше будут судить беженку с Украины, которую обвиняют в торговле детьми для оказания сексуальных услуг, сообщила газета Wyborcza. "Украинка Светлана П. издевалась над детьми и передавала их педофилам", — говорится в обвинительном заключении, которое цитирует газета.Фигурантка дела, руководившая на Украине детским домом, приехала в Польшу в марте 2022 года вместе с детьми, для которых она была законной опекуншей. Они поселились в районе Познани.По данным прокуратуры, женщина "издевалась над детьми физически и психологически, а также делала их доступными для сексуальных целей за деньги". Кроме того, она "ограничивала детям доступ в туалет, а также к еде и питью, кроме того, она сама подвергла сексуальному насилию некоторых детей".Следователи установили, что все описанное начало происходить еще на Украине, преступные действия удалось пресечь 8 апреля 2022 года.Количество пострадавших детей не уточняется.Окружная прокуратура Познани уже завершила расследование, обвиняемую арестовали. "Для нас все очевидно. Мы будем добиваться сурового наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются несудимость обвиняемой и частичное признание вины", — отметил представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230430/zhile-1868795414.html
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СМИ: беженка с Украины предоставляла своих приемных детей педофилам
Wyborcza: беженка с Украины издевалась над детьми и передавала их педофилам
ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости.
В Польше будут судить беженку с Украины, которую обвиняют в торговле детьми для оказания сексуальных услуг, сообщила газета Wyborcza
.
«
"Украинка Светлана П. издевалась над детьми и передавала их педофилам", — говорится в обвинительном заключении, которое цитирует газета.
Фигурантка дела, руководившая на Украине детским домом, приехала в Польшу в марте 2022 года вместе с детьми, для которых она была законной опекуншей. Они поселились в районе Познани
.
По данным прокуратуры, женщина "издевалась над детьми физически и психологически, а также делала их доступными для сексуальных целей за деньги". Кроме того, она "ограничивала детям доступ в туалет, а также к еде и питью, кроме того, она сама подвергла сексуальному насилию некоторых детей".
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Следователи установили, что все описанное начало происходить еще на Украине, преступные действия удалось пресечь 8 апреля 2022 года.
Количество пострадавших детей не уточняется.
Окружная прокуратура Познани уже завершила расследование, обвиняемую арестовали.
«
"Для нас все очевидно. Мы будем добиваться сурового наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются несудимость обвиняемой и частичное признание вины", — отметил представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк.
Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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