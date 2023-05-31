https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875342623.html

Правительство ФРГ прокомментировало атаки украинских дронов на Москву

Правительство ФРГ прокомментировало атаки украинских дронов на Москву - РИА Новости, 31.05.2023

Правительство ФРГ прокомментировало атаки украинских дронов на Москву

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что, согласно международному праву, Киев может проводить военные действия на территории... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:33

2023-05-31T15:33

2023-05-31T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

германия

украина

атака украинских беспилотников на москву

москва

правительство германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874988872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d517abff671c141d6b5699a8343d2de3.jpg

БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что, согласно международному праву, Киев может проводить военные действия на территории Российской Федерации, сравнимые с атаками дронов, произошедших в Москве."Международное право считает такие нападения легитимными", - ответил Хебештрайт в рамках брифинга кабинета министров страны на вопрос журналиста, как оценивает правительство ФРГ случаи, в которых украинцы используют украинское оружие и атакуют территорию РФ.Хебештрайт напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько раз уже подчеркивал, что использование немецкого оружия существует лишь для того, чтобы защищать украинскую территорию."У нас нет собственных выводов про атаки дронов, которые якобы состоялись в или над Москвой. В сущности, международное право предполагает, что страна (Украина - ред.) может защищать себя против нападений", - заявил он.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875324246.html

россия

германия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, украина, атака украинских беспилотников на москву, москва, правительство германии