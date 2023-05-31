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Около десяти беспилотников атаковали Брянскую область за сутки - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875245239.html
Около десяти беспилотников атаковали Брянскую область за сутки
Около десяти беспилотников атаковали Брянскую область за сутки - РИА Новости, 31.05.2023
Около десяти беспилотников атаковали Брянскую область за сутки
Порядка 10 беспилотников попытались атаковать за минувшие сутки Климовский район в Брянской области, последствий удалось избежать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:25
2023-05-31T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Порядка 10 беспилотников попытались атаковать за минувшие сутки Климовский район в Брянской области, последствий удалось избежать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, в Брянской области за сутки зарегистрировано 10 инцидентов с беспилотниками", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть дронов упала вблизи села Куршановичи Климовского района, "часть беспилотников сбита, часть "уложили" РЭБ". "Все инциденты без последствий", - констатировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230531/bespilotnik-1875235733.html
брянская область
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происшествия, брянская область, климовский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район
Около десяти беспилотников атаковали Брянскую область за сутки

Экстренные службы: около десяти дронов попытались атаковать Брянскую область за сутки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Порядка 10 беспилотников попытались атаковать за минувшие сутки Климовский район в Брянской области, последствий удалось избежать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительной информации, в Брянской области за сутки зарегистрировано 10 инцидентов с беспилотниками", - сказал собеседник агентства.
По его словам, часть дронов упала вблизи села Куршановичи Климовского района, "часть беспилотников сбита, часть "уложили" РЭБ".
"Все инциденты без последствий", - констатировал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьКлимовский район
 
 
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