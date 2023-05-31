https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875217243.html

Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве

Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве - РИА Новости, 31.05.2023

Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве

Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T02:57

2023-05-31T02:57

2023-05-31T09:10

в мире

россия

москва

киев

стефан дюжаррик

оон

атака украинских беспилотников на москву

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ООН, 31 мая — РИА Новости. Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников на Москву была нацелена против мирных граждан, говорится в сообщении миссии в Twitter."К сведению офиса официального представителя генсека ООН — атака Киева с применением БПЛА на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях. Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей", — указано в публикации.Накануне Дюжаррик, комментируя атаку дронов на российскую столицу, заявил, что ООН осуждает любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, однако "недавние атаки на Москву", по его мнению, "не идут ни в какое сравнение" с ударами по украинским городам. Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875209715.html

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875198930.html

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