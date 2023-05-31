Рейтинг@Mail.ru
Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 31.05.2023 (обновлено: 09:10 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875217243.html
Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве
Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве - РИА Новости, 31.05.2023
Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве
Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:57
2023-05-31T09:10
в мире
россия
москва
киев
стефан дюжаррик
оон
атака украинских беспилотников на москву
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875020662_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_5a9289b4f600692b16a1403e6229a46c.jpg
ООН, 31 мая — РИА Новости. Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников на Москву была нацелена против мирных граждан, говорится в сообщении миссии в Twitter."К сведению офиса официального представителя генсека ООН — атака Киева с применением БПЛА на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях. Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей", — указано в публикации.Накануне Дюжаррик, комментируя атаку дронов на российскую столицу, заявил, что ООН осуждает любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, однако "недавние атаки на Москву", по его мнению, "не идут ни в какое сравнение" с ударами по украинским городам. Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875209715.html
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875198930.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875020662_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_1957e13777523bbf6547cce65c194c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, киев, стефан дюжаррик, оон, атака украинских беспилотников на москву
В мире, Россия, Москва, Киев, Стефан Дюжаррик, ООН, Атака украинских беспилотников на Москву
Россия указала Дюжаррику на теракт с украинскими дронами в Москве

Миссия России при ООН указала, что атака украинских БПЛА была нацелена на мирных граждан

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11
Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11 - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 мая — РИА Новости. Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников на Москву была нацелена против мирных граждан, говорится в сообщении миссии в Twitter.
"К сведению офиса официального представителя генсека ООН — атака Киева с применением БПЛА на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях. Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей", — указано в публикации.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Слуцкий заявил, что Киеву не удалось поднять панику атакой БПЛА
Вчера, 00:34
Накануне Дюжаррик, комментируя атаку дронов на российскую столицу, заявил, что ООН осуждает любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, однако "недавние атаки на Москву", по его мнению, "не идут ни в какое сравнение" с ударами по украинским городам.
Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву
30 мая, 22:13
 
В миреРоссияМоскваКиевСтефан ДюжаррикООНАтака украинских беспилотников на Москву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала