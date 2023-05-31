https://ria.ru/20230531/bespilotnik-1875235733.html
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник - РИА Новости, 31.05.2023
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник
Неустановленный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, заявили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:43
2023-05-31T09:43
2023-05-31T10:28
происшествия
специальная военная операция на украине
краснодарский край
северский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Неустановленный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, заявили в оперативном штабе региона."В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы", — говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал, населению ничего не угрожает. Имущество также не повреждено.По данным единой дежурной диспетчерской службы Северского района, ЧП произошло около 04:00.Взрывотехники уничтожили упавший аппарат в целях безопасности.Это уже второй инцидент на Кубани за последние часы, связанный с падением беспилотника на территорию НПЗ. Так, минувшей ночью губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что падение дрона на Афипский нефтеперерабатывающий завод привело к возгоранию на территории около 100 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874960146.html
краснодарский край
северский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Северский район
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник
В оперативном штабе сообщили о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ на Кубани