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На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 31.05.2023 (обновлено: 10:28 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/bespilotnik-1875235733.html
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник - РИА Новости, 31.05.2023
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник
Неустановленный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, заявили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:43
2023-05-31T10:28
происшествия
специальная военная операция на украине
краснодарский край
северский район
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КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Неустановленный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, заявили в оперативном штабе региона.&quot;В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал, населению ничего не угрожает. Имущество также не повреждено.По данным единой дежурной диспетчерской службы Северского района, ЧП произошло около 04:00.Взрывотехники уничтожили упавший аппарат в целях безопасности.Это уже второй инцидент на Кубани за последние часы, связанный с падением беспилотника на территорию НПЗ. Так, минувшей ночью губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что падение дрона на Афипский нефтеперерабатывающий завод привело к возгоранию на территории около 100 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874960146.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Северский район
На территорию Ильского НПЗ на Кубани упал беспилотник

В оперативном штабе сообщили о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ на Кубани

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Неустановленный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, заявили в оперативном штабе региона.
«

"В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, населению ничего не угрожает. Имущество также не повреждено.
По данным единой дежурной диспетчерской службы Северского района, ЧП произошло около 04:00.
Взрывотехники уничтожили упавший аппарат в целях безопасности.
Это уже второй инцидент на Кубани за последние часы, связанный с падением беспилотника на территорию НПЗ. Так, минувшей ночью губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что падение дрона на Афипский нефтеперерабатывающий завод привело к возгоранию на территории около 100 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСеверский район
 
 
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