https://ria.ru/20230531/benzin-1875405546.html
Цена бензина Аи-95 на бирже в России установила новый рекорд
Цена бензина Аи-95 на бирже в России установила новый рекорд - РИА Новости, 31.05.2023
Цена бензина Аи-95 на бирже в России установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов снова обновила свой исторический рекорд,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:21
2023-05-31T19:21
2023-05-31T19:21
экономика
россия
александр новак
аи-95
аи-92
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_c3ab4fd1f02aa156c5f9aead7514e1bf.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов снова обновила свой исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в среду на 0,71%, до 62 074 рублей за тонну. Кроме того, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,6%, до 53 424 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,8%, его стоимость составила 51 236 рублей за тонну. Цена авиакеросина выросла на 0,38%, до 64 596 рублей. В то же время мазут подешевел на 0,42%, до 15 446 рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,35%, до 26 551 рубля за тонну. Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95. В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов. По его итогам Новак поручил производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже, отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ.
https://ria.ru/20230516/benzin-1872221530.html
https://ria.ru/20230531/nefteprovod-1875231973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3aaaf351dd7c4977b1ddd467c437c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, аи-95, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, АИ-95, АИ-92, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть
Цена бензина Аи-95 на бирже в России установила новый рекорд
Цена бензина Аи-95 в России установила новый рекорд по итогам торгов на СПбМТСБ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов снова обновила свой исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в среду на 0,71%, до 62 074 рублей за тонну.
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин Аи-95
Кроме того, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,6%, до 53 424 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,8%, его стоимость составила 51 236 рублей за тонну. Цена авиакеросина выросла на 0,38%, до 64 596 рублей.
В то же время мазут подешевел на 0,42%, до 15 446 рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,35%, до 26 551 рубля за тонну.
Минэнерго
России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.
В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак
провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов. По его итогам Новак поручил производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже, отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ.
СМИ узнали, что Минск хочет повысить тариф на прокачку нефти по "Дружбе"