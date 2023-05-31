https://ria.ru/20230531/benzin-1875405546.html

Цена бензина Аи-95 на бирже в России установила новый рекорд

Цена бензина Аи-95 на бирже в России установила новый рекорд - РИА Новости, 31.05.2023

Цена бензина Аи-95 на бирже в России установила новый рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов снова обновила свой исторический рекорд,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:21

2023-05-31T19:21

2023-05-31T19:21

экономика

россия

александр новак

аи-95

аи-92

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов снова обновила свой исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в среду на 0,71%, до 62 074 рублей за тонну. Кроме того, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,6%, до 53 424 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,8%, его стоимость составила 51 236 рублей за тонну. Цена авиакеросина выросла на 0,38%, до 64 596 рублей. В то же время мазут подешевел на 0,42%, до 15 446 рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,35%, до 26 551 рубля за тонну. Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95. В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов. По его итогам Новак поручил производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже, отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ.

https://ria.ru/20230516/benzin-1872221530.html

https://ria.ru/20230531/nefteprovod-1875231973.html

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экономика, россия, александр новак, аи-95, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть