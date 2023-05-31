https://ria.ru/20230531/belorussiya-1875274019.html

Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей

Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей - РИА Новости, 31.05.2023

Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей

Россиянка, которая прорвалась на машине через границу из Польши в Белоруссию, сделала это из страха, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:41

2023-05-31T11:41

2023-05-31T15:05

в мире

белоруссия

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875274569_167:0:2649:1396_1920x0_80_0_0_89839f014a4c4b60fabae51cf4fed714.jpg

МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Россиянка, которая прорвалась на машине через границу из Польши в Белоруссию, сделала это из страха, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. Инцидент произошел накануне на пограничном переходе в Тересполе. BMW со шведскими регистрационными номерами протаранил шлагбаум на границе. Внутри оказались мужчина и женщина — граждане России — и трое детей: двое со шведскими паспортами и один с российским."Преодолев польские инженерные заграждения, поврежденная автомашина остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг. После остановки из машины вышла женщина с тремя детьми и бросилась бежать на белорусскую сторону. Водитель, развернув автомобиль поперек полосы движения транспорта, попытался помешать сотрудникам польского погранведомства осуществить их преследование и был задержан на территории Польши", — рассказали в Госпогранкомитете.Уже на территории Белоруссии женщина объяснила, что они с мужем россияне, но проживали в Швеции. Местные органы власти попытались изъять у них детей и временно передать их в приемную семью. "Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого случая супруги решили вернуться на родину", — пояснили белорусские пограничники. По их словам, из опасений, что детей вновь могут забрать, семья и предприняла попытку прорваться в Белоруссию.Женщину с детьми передали представителям российского генконсульства в Бресте, добавили в ведомстве. Сейчас дипломаты проводят проверку, а женщина надеется вскоре уехать в Россию.

https://ria.ru/20230428/pomosch-1868621751.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, польша, россия