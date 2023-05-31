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Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей - РИА Новости, 31.05.2023
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11:41 31.05.2023 (обновлено: 15:05 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/belorussiya-1875274019.html
Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей
Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей - РИА Новости, 31.05.2023
Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей
Россиянка, которая прорвалась на машине через границу из Польши в Белоруссию, сделала это из страха, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:41
2023-05-31T15:05
в мире
белоруссия
польша
россия
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МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Россиянка, которая прорвалась на машине через границу из Польши в Белоруссию, сделала это из страха, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. Инцидент произошел накануне на пограничном переходе в Тересполе. BMW со шведскими регистрационными номерами протаранил шлагбаум на границе. Внутри оказались мужчина и женщина — граждане России — и трое детей: двое со шведскими паспортами и один с российским."Преодолев польские инженерные заграждения, поврежденная автомашина остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг. После остановки из машины вышла женщина с тремя детьми и бросилась бежать на белорусскую сторону. Водитель, развернув автомобиль поперек полосы движения транспорта, попытался помешать сотрудникам польского погранведомства осуществить их преследование и был задержан на территории Польши", — рассказали в Госпогранкомитете.Уже на территории Белоруссии женщина объяснила, что они с мужем россияне, но проживали в Швеции. Местные органы власти попытались изъять у них детей и временно передать их в приемную семью. "Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого случая супруги решили вернуться на родину", — пояснили белорусские пограничники. По их словам, из опасений, что детей вновь могут забрать, семья и предприняла попытку прорваться в Белоруссию.Женщину с детьми передали представителям российского генконсульства в Бресте, добавили в ведомстве. Сейчас дипломаты проводят проверку, а женщина надеется вскоре уехать в Россию.
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в мире, белоруссия, польша, россия
В мире, Белоруссия, Польша, Россия
Россиянка прорвалась в Белоруссию из Польши из страха за детей

Россиянка прорвалась через границу Польши в Белоруссию из страха, что у нее отнимут детей

© Пресс-служба Госпогранкомитета БелоруссииРоссиянка с тремя детьми пересекает польско-белорусскую границу. Кадр камеры видеонаблюдения
Россиянка с тремя детьми пересекает польско-белорусскую границу. Кадр камеры видеонаблюдения
© Пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии
Россиянка с тремя детьми пересекает польско-белорусскую границу. Кадр камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Россиянка, которая прорвалась на машине через границу из Польши в Белоруссию, сделала это из страха, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
Инцидент произошел накануне на пограничном переходе в Тересполе. BMW со шведскими регистрационными номерами протаранил шлагбаум на границе. Внутри оказались мужчина и женщина — граждане России — и трое детей: двое со шведскими паспортами и один с российским.
"Преодолев польские инженерные заграждения, поврежденная автомашина остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг. После остановки из машины вышла женщина с тремя детьми и бросилась бежать на белорусскую сторону. Водитель, развернув автомобиль поперек полосы движения транспорта, попытался помешать сотрудникам польского погранведомства осуществить их преследование и был задержан на территории Польши", — рассказали в Госпогранкомитете.
Уже на территории Белоруссии женщина объяснила, что они с мужем россияне, но проживали в Швеции. Местные органы власти попытались изъять у них детей и временно передать их в приемную семью.
"Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого случая супруги решили вернуться на родину", — пояснили белорусские пограничники. По их словам, из опасений, что детей вновь могут забрать, семья и предприняла попытку прорваться в Белоруссию.
Женщину с детьми передали представителям российского генконсульства в Бресте, добавили в ведомстве. Сейчас дипломаты проводят проверку, а женщина надеется вскоре уехать в Россию.
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