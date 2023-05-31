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На Белорусской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация II энергоблока - РИА Новости, 31.05.2023
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11:52 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/belaes-1875276473.html
На Белорусской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация II энергоблока
На Белорусской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация II энергоблока - РИА Новости, 31.05.2023
На Белорусской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация II энергоблока
Этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока начался на Белорусской АЭС, сообщило Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:52
2023-05-31T11:52
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока начался на Белорусской АЭС, сообщило Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале. "На БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что "этап опытно-промышленной эксплуатации предусматривает поэтапное повышение мощности реакторной установки энергоблока с 50% до 100% с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети". "Всего таких испытаний будет более 200. В настоящее время идет подъем мощности реактора блока до 75% от номинальной", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html
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в мире, белоруссия, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Белорусская АЭС
На Белорусской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация II энергоблока

Миинэнерго Белоруссии: на БелАЭС началась опытно-промышленная эксплуатация II энергоблока

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока начался на Белорусской АЭС, сообщило Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале.
«
"На БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что "этап опытно-промышленной эксплуатации предусматривает поэтапное повышение мощности реакторной установки энергоблока с 50% до 100% с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети".
"Всего таких испытаний будет более 200. В настоящее время идет подъем мощности реактора блока до 75% от номинальной", - говорится в сообщении.
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