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В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права - РИА Новости, 31.05.2023
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11:31 31.05.2023
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В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права
В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права - РИА Новости, 31.05.2023
В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права
"Новые люди" подготовили законопроект, которым предлагается отменить штрафы для водителей, забывших права или полис ОСАГО, инициатива направлена в кабмин,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:31
2023-05-31T11:31
общество
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госдума рф
осаго
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Новые люди" подготовили законопроект, которым предлагается отменить штрафы для водителей, забывших права или полис ОСАГО, инициатива направлена в кабмин, сообщил вице-спикер ГД от НЛ Владислав Даванков. "Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — сказал Даванков журналистам.
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общество, авто, госдума рф, осаго, россия
Общество, Авто, Госдума РФ, ОСАГО, Россия
В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права

"Новые люди" подготовили проект об отмене штрафов для водителей, забывших права или ОСАГО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Новые люди" подготовили законопроект, которым предлагается отменить штрафы для водителей, забывших права или полис ОСАГО, инициатива направлена в кабмин, сообщил вице-спикер ГД от НЛ Владислав Даванков.
"Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — сказал Даванков журналистам.
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