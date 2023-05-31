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В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права
В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права - РИА Новости, 31.05.2023
В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права
"Новые люди" подготовили законопроект, которым предлагается отменить штрафы для водителей, забывших права или полис ОСАГО, инициатива направлена в кабмин,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:31
2023-05-31T11:31
2023-05-31T11:31
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Новые люди" подготовили законопроект, которым предлагается отменить штрафы для водителей, забывших права или полис ОСАГО, инициатива направлена в кабмин, сообщил вице-спикер ГД от НЛ Владислав Даванков. "Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — сказал Даванков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, госдума рф, осаго, россия
Общество, Авто, Госдума РФ, ОСАГО, Россия
В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права
"Новые люди" подготовили проект об отмене штрафов для водителей, забывших права или ОСАГО
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Новые люди" подготовили законопроект, которым предлагается отменить штрафы для водителей, забывших права или полис ОСАГО, инициатива направлена в кабмин, сообщил вице-спикер ГД от НЛ Владислав Даванков.
"Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — сказал Даванков журналистам.
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