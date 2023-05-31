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Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ataka-1875416941.html
Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву - РИА Новости, 31.05.2023
Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, просят обращаться по этому вопросу к украинскому... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:57
2023-05-31T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
сша
московская область (подмосковье)
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, просят обращаться по этому вопросу к украинскому правительству, заявил в среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным", - сообщил он журналистам, комментируя атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.Кирби добавил, что США не собираются проводить расследование случившегося.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.
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москва
киев
сша
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в мире, москва, киев, сша, московская область (подмосковье), россия, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, США, Московская область (Подмосковье), Россия, Джон Кирби
Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву

Белый дом перенаправил Киеву вопрос об ответственности за атаку на Москву дронами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, просят обращаться по этому вопросу к украинскому правительству, заявил в среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным", - сообщил он журналистам, комментируя атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.
Кирби добавил, что США не собираются проводить расследование случившегося.
Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
30 мая, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевСШАМосковская область (Подмосковье)РоссияДжон Кирби
 
 
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