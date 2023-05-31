https://ria.ru/20230531/ataka-1875416941.html

Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву

Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву - РИА Новости, 31.05.2023

Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву

США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, просят обращаться по этому вопросу к украинскому... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T20:57

2023-05-31T20:57

2023-05-31T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

москва

киев

сша

московская область (подмосковье)

россия

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, просят обращаться по этому вопросу к украинскому правительству, заявил в среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным", - сообщил он журналистам, комментируя атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.Кирби добавил, что США не собираются проводить расследование случившегося.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

москва

киев

сша

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