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Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву - РИА Новости, 31.05.2023
Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, просят обращаться по этому вопросу к украинскому... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:57
2023-05-31T20:57
2023-05-31T20:57
специальная военная операция на украине
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, просят обращаться по этому вопросу к украинскому правительству, заявил в среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным", - сообщил он журналистам, комментируя атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.Кирби добавил, что США не собираются проводить расследование случившегося.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
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Белый дом перенаправил вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
Белый дом перенаправил Киеву вопрос об ответственности за атаку на Москву дронами