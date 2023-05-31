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Лавров предупредил о последствиях атаки украинских дронов на Москву

Лавров предупредил о последствиях атаки украинских дронов на Москву - РИА Новости, 31.05.2023

Лавров предупредил о последствиях атаки украинских дронов на Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных последствиях атаки БПЛА на Москву и чем опасны поставки Западом все более дальнобойных орудий Киеву,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:25

москва

атака украинских беспилотников на москву

сергей лавров

россия

киев

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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных последствиях атаки БПЛА на Москву и чем опасны поставки Западом все более дальнобойных орудий Киеву, заявил, что у российских вооруженных сил есть ответы на все вопросы."Что касается последствий этой преступной линии, то последствиями занимаются наши вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

москва

россия

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москва, атака украинских беспилотников на москву, сергей лавров, россия, киев