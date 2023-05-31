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Захарова высказалась о позиции Запада по атакам беспилотников на Москву - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 31.05.2023 (обновлено: 09:32 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ataka-1875228712.html
Захарова высказалась о позиции Запада по атакам беспилотников на Москву
Захарова высказалась о позиции Запада по атакам беспилотников на Москву - РИА Новости, 31.05.2023
Захарова высказалась о позиции Запада по атакам беспилотников на Москву
Страны Запада продемонстрировали подлую позицию по украинской атаке дронов на Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:41
2023-05-31T09:32
москва
специальная военная операция на украине
атака украинских беспилотников на москву
мария захарова
в мире
евросоюз
сша
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Страны Запада продемонстрировали подлую позицию по украинской атаке дронов на Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.&quot;Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда&quot;, — отметила дипломат.Как заявили накануне в Совете по национальной безопасности США, в Белом доме пока "собирают информацию" по поводу атаки беспилотников на Москву, но "в целом не поддерживают" нападения внутри России.В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам дронов. При этом он заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию, заявил, что всемирная организация осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре. В то же время он добавил, что "атаки на Москву и массированные удары &lt;...&gt; в отношении украинских городов не идут в сравнение".Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875149492.html
москва
сша
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украина
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москва, атака украинских беспилотников на москву, мария захарова, в мире, евросоюз, сша, московская область (подмосковье), украина
Москва, Специальная военная операция на Украине, Атака украинских беспилотников на Москву, Мария Захарова, В мире, Евросоюз, США, Московская область (Подмосковье), Украина
Захарова высказалась о позиции Запада по атакам беспилотников на Москву

Представитель МИД Захарова назвала позицию Запада по атакам дронов на Москву подлейшей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Страны Запада продемонстрировали подлую позицию по украинской атаке дронов на Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«

"Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда", — отметила дипломат.

Как заявили накануне в Совете по национальной безопасности США, в Белом доме пока "собирают информацию" по поводу атаки беспилотников на Москву, но "в целом не поддерживают" нападения внутри России.
В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам дронов. При этом он заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию, заявил, что всемирная организация осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре. В то же время он добавил, что "атаки на Москву и массированные удары <...> в отношении украинских городов не идут в сравнение".
Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваАтака украинских беспилотников на МосквуМария ЗахароваВ миреЕвросоюзСШАМосковская область (Подмосковье)Украина
 
 
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