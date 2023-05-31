https://ria.ru/20230531/asfalt-1875318951.html

Московские специалисты обновят 1,3 млн квадратных метров асфальта на МКАД

Московские специалисты обновят 1,3 млн квадратных метров асфальта на МКАД - РИА Новости, 31.05.2023

Московские специалисты обновят 1,3 млн квадратных метров асфальта на МКАД

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут масштабные работы по замене 1,3 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:14

2023-05-31T14:14

2023-05-31T14:14

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут масштабные работы по замене 1,3 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в столице стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 31 участок общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что асфальт заменят на 13 участках внутренней стороны и восьми - внешней, транспортных развязках Бесединская, Прудищенская и Успенская. В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что работы пройдут на шести участках дорожно-мостовых сооружений, включая Ленинградскую эстакаду, Каширский путепровод и Яузский мост. "Интенсивное движение и резкие перепады температуры в осенне-зимний период оказывают повышенную нагрузку на дорожное полотно, что приводит к образованию колейности. Поэтому дорожные службы регулярно проверяют состояние покрытия, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах обновят более 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий.

https://ria.ru/20230513/remont-1871491136.html

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, общество