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На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта - РИА Новости, 31.05.2023
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Культура
 
01:44 31.05.2023 (обновлено: 12:14 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html
На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта
На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта - РИА Новости, 31.05.2023
На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта
На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта, пишет Daily Mail со ссылкой на другие СМИ. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:44
2023-05-31T12:14
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта, пишет Daily Mail со ссылкой на другие СМИ. Корабль находится на глубине около 13 тысяч футов (3962,4 метра). Прошлым летом подводные аппараты провели там свыше 200 часов и сделали 700 тысяч снимков лайнера, чтобы использовать их для 3D-реконструкции. На одном из фото и заметили очертания, характерные для зуба акулы. Теперь исследователи хотят выяснить, чье это ожерелье. Владельца украшения собираются искать при помощи искусственного интеллекта. Он изучит кадры с пассажирами. В публикации отмечается: неясно, почему в компании, проводившей исследование, решили, что это зуб именно мегалодонта. Палеонтолог Майкл Бентон предположил, что он может принадлежать и представителю современного вида акулы."Титаник" затонул 15 апреля 1912 года. Погибло 1517 из 2224 человек, плывших на его борту. Ранее сообщалось , что на Аравийском полуострове нашли 8000-летние чертежи.
https://ria.ru/20230505/arkheologiya-1869724009.html
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта

На затонувшем "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта

© Фото : MAGELLAN LIMITEDОжерелье из зуба мегалодонта, найденное на "Титанике"
Ожерелье из зуба мегалодонта, найденное на Титанике - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : MAGELLAN LIMITED
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта, пишет Daily Mail со ссылкой на другие СМИ.
Корабль находится на глубине около 13 тысяч футов (3962,4 метра). Прошлым летом подводные аппараты провели там свыше 200 часов и сделали 700 тысяч снимков лайнера, чтобы использовать их для 3D-реконструкции. На одном из фото и заметили очертания, характерные для зуба акулы.
Теперь исследователи хотят выяснить, чье это ожерелье. Владельца украшения собираются искать при помощи искусственного интеллекта. Он изучит кадры с пассажирами.
В публикации отмечается: неясно, почему в компании, проводившей исследование, решили, что это зуб именно мегалодонта. Палеонтолог Майкл Бентон предположил, что он может принадлежать и представителю современного вида акулы.
"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года. Погибло 1517 из 2224 человек, плывших на его борту.
Ранее сообщалось , что на Аравийском полуострове нашли 8000-летние чертежи.
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