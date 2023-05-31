https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html

На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта

На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта - РИА Новости, 31.05.2023

На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта

На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта, пишет Daily Mail со ссылкой на другие СМИ. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T01:44

2023-05-31T01:44

2023-05-31T12:14

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археология

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На "Титанике" нашли ожерелье из зуба мегалодонта, пишет Daily Mail со ссылкой на другие СМИ. Корабль находится на глубине около 13 тысяч футов (3962,4 метра). Прошлым летом подводные аппараты провели там свыше 200 часов и сделали 700 тысяч снимков лайнера, чтобы использовать их для 3D-реконструкции. На одном из фото и заметили очертания, характерные для зуба акулы. Теперь исследователи хотят выяснить, чье это ожерелье. Владельца украшения собираются искать при помощи искусственного интеллекта. Он изучит кадры с пассажирами. В публикации отмечается: неясно, почему в компании, проводившей исследование, решили, что это зуб именно мегалодонта. Палеонтолог Майкл Бентон предположил, что он может принадлежать и представителю современного вида акулы."Титаник" затонул 15 апреля 1912 года. Погибло 1517 из 2224 человек, плывших на его борту. Ранее сообщалось , что на Аравийском полуострове нашли 8000-летние чертежи.

https://ria.ru/20230505/arkheologiya-1869724009.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология