https://ria.ru/20230531/arest-1875219779.html

Суд отказал в жалобе на продление ареста бывшей вице-мэра Владивостока

Суд отказал в жалобе на продление ареста бывшей вице-мэра Владивостока - РИА Новости, 31.05.2023

Суд отказал в жалобе на продление ареста бывшей вице-мэра Владивостока

Приморский краевой суд отклонил жалобу защиты на продление ареста бывшей вице-мэра Владивостока, экс-директора департамента земельных и имущественных отношений... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T04:32

2023-05-31T04:32

2023-05-31T04:32

происшествия

владивосток

приморский край

наталья соколова

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Приморский краевой суд отклонил жалобу защиты на продление ареста бывшей вице-мэра Владивостока, экс-директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Натальи Соколовой по делу о махинациях с землей, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. Ранее Ленинский районный суд Владивостока оставил под стражей до июля вице-мэра города Алексея Ляйфера и бывшего вице-мэра Наталью Соколову, арестованных по делам о махинациях с земельными участками. Ляйфер с середины января находится под стражей по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Соколову, фигурирующую в двух схожих делах, арестовали еще в декабре 2022 года. "Приморским краевым судом 31 мая по апелляционной жалобе стороны защиты пересмотрено постановление Ленинского районного суда Владивостока от 4 мая о продлении бывшему директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и вице-мэру Владивостока Соколовой Н.С. меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а всего до семи месяцев восьми суток. По результатам пересмотра апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения и вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Соколова, ранее занимавшая пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, фигурирует в двух уголовных делах о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что она участвовала в махинациях по продаже членам гаражного кооператива муниципальных земельных участков за гораздо меньшие деньги, чем земля стоила на самом деле. Еще одно дело на Соколову возбудили в марте. Следствие полагает, что чиновница в нарушение закона распорядилась предоставить землю в городе в аренду юридическому лицу.

https://ria.ru/20230531/arest-1875215787.html

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владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, наталья соколова, приморский краевой суд