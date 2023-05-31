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Источник: в Приморье задержали депутата думы Хасанского округа - РИА Новости, 31.05.2023
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02:21 31.05.2023
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Источник: в Приморье задержали депутата думы Хасанского округа
Источник: в Приморье задержали депутата думы Хасанского округа - РИА Новости, 31.05.2023
Источник: в Приморье задержали депутата думы Хасанского округа
Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья Денис Бондарь задержан, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:21
2023-05-31T02:21
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья Денис Бондарь задержан, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "В настоящее время депутат (думы Хасанского муниципального округа Приморского края - ред.) Денис Бондарь задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (дающей основания для задержания лица по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы - ред.)", - сообщил собеседник агентства, при этом не уточнив причину задержания депутата. Бондарь был избран депутатом осенью 2022 года по избирательному округу №11.
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
Источник: в Приморье задержали депутата думы Хасанского округа

В Приморье задержали депутата думы Хасанского округа Бондаря

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Депутат думы Хасанского муниципального округа Приморья Денис Бондарь задержан, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"В настоящее время депутат (думы Хасанского муниципального округа Приморского края - ред.) Денис Бондарь задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (дающей основания для задержания лица по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы - ред.)", - сообщил собеседник агентства, при этом не уточнив причину задержания депутата.
Бондарь был избран депутатом осенью 2022 года по избирательному округу №11.
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