https://ria.ru/20230531/antonov-1875218546.html

США игнорируют атаки беспилотников на Москву, заявил посол Антонов

США игнорируют атаки беспилотников на Москву, заявил посол Антонов - РИА Новости, 31.05.2023

США игнорируют атаки беспилотников на Москву, заявил посол Антонов

США дают Киеву своего рода индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией, публично игнорируя последние атаки беспилотных летательных аппаратов на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T03:23

2023-05-31T03:23

2023-05-31T07:31

в мире

сша

киев

россия

анатолий антонов

вооруженные силы украины

нато

атака украинских беспилотников на москву

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США дают Киеву своего рода индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией, публично игнорируя последние атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, – позиция Запада во главе с США. Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами - это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами", - сказал Антонов, отвечая на вопрос СМИ.По его словам, заявления Вашингтона относительно теракта в Москве с задействованием беспилотников, по сути, являются поощрением действий террористов."Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны. Неужели в администрации не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории? Тем более что слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно", - добавил Антонов, указав на "стыдливый и неуверенный" характер заявлений Вашингтона.Глава российской дипмиссии выразил уверенность, что США сознательно втягиваются в пучину военных действий в Европе. "К слову, столкнуть НАТО и Россию – давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве", - подчеркнул посол РФ.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875218364.html

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в мире, сша, киев, россия, анатолий антонов, вооруженные силы украины, нато, атака украинских беспилотников на москву