https://ria.ru/20230531/aktsii-1875401787.html

Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи

Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи - РИА Новости, 31.05.2023

Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи

Акции Positive Technologies (эмитент ПАО "Группа Позитив") с 16 июня войдут в лист ожидания на включение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС, сообщает... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:39

2023-05-31T19:39

2023-05-31T19:39

новости компаний - экономика

positive technologies

московская биржа

россия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Акции Positive Technologies (эмитент ПАО "Группа Позитив") с 16 июня войдут в лист ожидания на включение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС, сообщает компания.Positive Technologies — единственный представитель отрасли кибербезопасности в России, чьи акции обращаются на Московской бирже. Индекс Мосбиржи и индекс РТС включают наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.По словам совладельца компании Максима Пустового, есть все предпосылки для того, чтобы Индексный комитет Мосбиржи принял решение о включении акций Positive Technologies в основной индекс, что в итоге будет способствовать дальнейшему росту капитализации, расширению акционерной базы и увеличению объема free float."Акции Positive Technologies — одни из немногих, демонстрирующих стабильный рост, который коррелирует с уверенными бизнес-результатами: с момента размещения бумаг на бирже котировки повысились на 150% при практически удвоении объема отгрузок в 2022 году. Ключевым показателем нашей успешности является стремительное увеличение числа совладельцев — частных инвесторов, которых сейчас уже более 165 тысяч", — приводится в сообщении комментарий Пустового.Как уточнили в пресс-службе компании, по итогам 2022 года отгрузки увеличились на 88% — до 14,5 миллиарда рублей, капитализация компании превышает 120 миллиардов рублей. В среду акции Positive Technologies вновь достигли исторического максимума — 1882 рубля за одну бумагу.

https://ria.ru/20230202/technologies-1849126222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, positive technologies, московская биржа, россия