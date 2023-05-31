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Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи - РИА Новости, 31.05.2023
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19:39 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/aktsii-1875401787.html
Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи
Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи - РИА Новости, 31.05.2023
Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи
Акции Positive Technologies (эмитент ПАО "Группа Позитив") с 16 июня войдут в лист ожидания на включение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС, сообщает... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:39
2023-05-31T19:39
новости компаний - экономика
positive technologies
московская биржа
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Акции Positive Technologies (эмитент ПАО "Группа Позитив") с 16 июня войдут в лист ожидания на включение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС, сообщает компания.Positive Technologies — единственный представитель отрасли кибербезопасности в России, чьи акции обращаются на Московской бирже. Индекс Мосбиржи и индекс РТС включают наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.По словам совладельца компании Максима Пустового, есть все предпосылки для того, чтобы Индексный комитет Мосбиржи принял решение о включении акций Positive Technologies в основной индекс, что в итоге будет способствовать дальнейшему росту капитализации, расширению акционерной базы и увеличению объема free float."Акции Positive Technologies — одни из немногих, демонстрирующих стабильный рост, который коррелирует с уверенными бизнес-результатами: с момента размещения бумаг на бирже котировки повысились на 150% при практически удвоении объема отгрузок в 2022 году. Ключевым показателем нашей успешности является стремительное увеличение числа совладельцев — частных инвесторов, которых сейчас уже более 165 тысяч", — приводится в сообщении комментарий Пустового.Как уточнили в пресс-службе компании, по итогам 2022 года отгрузки увеличились на 88% — до 14,5 миллиарда рублей, капитализация компании превышает 120 миллиардов рублей. В среду акции Positive Technologies вновь достигли исторического максимума — 1882 рубля за одну бумагу.
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новости компаний - экономика, positive technologies, московская биржа, россия
Новости компаний - Экономика, Positive Technologies, Московская биржа, Россия

Акции Positive Technologies могут войти в основной индекс Мосбиржи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Московская биржа
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Акции Positive Technologies (эмитент ПАО "Группа Позитив") с 16 июня войдут в лист ожидания на включение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС, сообщает компания.
Positive Technologies — единственный представитель отрасли кибербезопасности в России, чьи акции обращаются на Московской бирже. Индекс Мосбиржи и индекс РТС включают наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Positive Technologies рассматривает возможность развития в ЮАР и Индии
2 февраля, 07:02
По словам совладельца компании Максима Пустового, есть все предпосылки для того, чтобы Индексный комитет Мосбиржи принял решение о включении акций Positive Technologies в основной индекс, что в итоге будет способствовать дальнейшему росту капитализации, расширению акционерной базы и увеличению объема free float.
"Акции Positive Technologies — одни из немногих, демонстрирующих стабильный рост, который коррелирует с уверенными бизнес-результатами: с момента размещения бумаг на бирже котировки повысились на 150% при практически удвоении объема отгрузок в 2022 году. Ключевым показателем нашей успешности является стремительное увеличение числа совладельцев — частных инвесторов, которых сейчас уже более 165 тысяч", — приводится в сообщении комментарий Пустового.
Как уточнили в пресс-службе компании, по итогам 2022 года отгрузки увеличились на 88% — до 14,5 миллиарда рублей, капитализация компании превышает 120 миллиардов рублей. В среду акции Positive Technologies вновь достигли исторического максимума — 1882 рубля за одну бумагу.
 
Новости компаний - ЭкономикаPositive TechnologiesМосковская биржаРоссия
 
 
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