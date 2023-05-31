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Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС - РИА Новости, 31.05.2023
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09:32 31.05.2023 (обновлено: 09:36 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/aes-1875233987.html
Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС
Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС - РИА Новости, 31.05.2023
Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС
Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской АЭС, угрозы безопасности нет, говорится на сайте "Росэнергоатома". РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:32
2023-05-31T09:36
новости - ядерные технологии
калининская аэс
росэнергоатом
удомля
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РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской АЭС, угрозы безопасности нет, говорится на сайте "Росэнергоатома". О причинах срабатывания автоматики пока ничего не сообщается. "Тридцатого мая в 22.46 турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок №1 будет включен в сеть. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в релизе. Энергоблоки №2, 3 и 4 продолжают работу и несут нагрузку "в соответствии с диспетчерским графиком". "Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивает управление информации и общественных связей Калининской АЭС. Калининская АЭС расположена около города Удомля на севере Тверской области.
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новости - ядерные технологии, калининская аэс, росэнергоатом, удомля
Новости - Ядерные технологии, Калининская АЭС, Росэнергоатом, Удомля
Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС

"Росэнергоатом" сообщил об автоматическом отключении первого энергоблока Калининской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКалининская атомная электростанция в Тверской области
Калининская атомная электростанция в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Калининская атомная электростанция в Тверской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской АЭС, угрозы безопасности нет, говорится на сайте "Росэнергоатома".
О причинах срабатывания автоматики пока ничего не сообщается.
«
"Тридцатого мая в 22.46 турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок №1 будет включен в сеть. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в релизе.
Энергоблоки №2, 3 и 4 продолжают работу и несут нагрузку "в соответствии с диспетчерским графиком".
«
"Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивает управление информации и общественных связей Калининской АЭС.
Калининская АЭС расположена около города Удомля на севере Тверской области.
 
Новости - Ядерные технологииКалининская АЭСРосэнергоатомУдомля
 
 
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