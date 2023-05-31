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Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС
Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС - РИА Новости, 31.05.2023
Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС
Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской АЭС, угрозы безопасности нет, говорится на сайте "Росэнергоатома". РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:32
2023-05-31T09:32
2023-05-31T09:36
новости - ядерные технологии
калининская аэс
росэнергоатом
удомля
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РЯЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской АЭС, угрозы безопасности нет, говорится на сайте "Росэнергоатома". О причинах срабатывания автоматики пока ничего не сообщается. "Тридцатого мая в 22.46 турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок №1 будет включен в сеть. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в релизе. Энергоблоки №2, 3 и 4 продолжают работу и несут нагрузку "в соответствии с диспетчерским графиком". "Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивает управление информации и общественных связей Калининской АЭС. Калининская АЭС расположена около города Удомля на севере Тверской области.
удомля
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - ядерные технологии, калининская аэс, росэнергоатом, удомля
Новости - Ядерные технологии, Калининская АЭС, Росэнергоатом, Удомля
Автоматика отключила один из энергоблоков Калининской АЭС
"Росэнергоатом" сообщил об автоматическом отключении первого энергоблока Калининской АЭС