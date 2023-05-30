https://ria.ru/20230530/znamenitosti-1875038002.html

Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в новом фильме

Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в новом фильме - РИА Новости, 30.05.2023

Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в новом фильме

В Москве стартовали съемки комедии "Зять". В одной из главных ролей Дмитрий Нагиев, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:50

2023-05-30T12:50

2023-05-30T12:50

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве стартовали съемки комедии "Зять". В одной из главных ролей Дмитрий Нагиев, сообщает пресс-служба проекта. Его персонажа зовут Антон. В мужчину влюбляется Алена. Девушка — дочь его давнего знакомого Олега. Последний помнит, каким аморальным типом в молодости был его друг, и готов на все, лишь бы тот не стал его зятем. Кроме Нагиева, в проекте задействованы Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов и другие. "Зять" — это история о любви и о кризисе любви. У одного героя он выражается в отцовской гиперопеке, у второго – в поиске новой сверхчувствительности. Ну и, конечно, это ироничный взгляд на жизненный сумбур мужчин за 40, вечный поиск себя и обретение нового статуса", — считает режиссер Анарио Мамедов.Премьера фильма запланирована на зиму 2024 года. За съемки проекта отвечают "ВайТ Медиа" и Berg Sound. Дмитрий Нагиев на время пропал с экранов. Он отказался проводить "Премию МУЗ-ТВ" и не снимался в 11-м сезоне шоу "Голос". Шоумен говорил, что "ушел в творческий отпуск", который, по его словам, согласован с Первым каналом. Ранее сообщалось, что сын Тины Канделаки Лео получил роль в российской версии культового турецкого сериалы "Постучись в мою дверь".

https://ria.ru/20230529/kino-1874906442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий нагиев, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть