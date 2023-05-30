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Умер стилист Сальвадора Дали - РИА Новости, 30.05.2023
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Культура
 
11:40 30.05.2023
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Умер стилист Сальвадора Дали
Умер стилист Сальвадора Дали - РИА Новости, 30.05.2023
Умер стилист Сальвадора Дали
В 87 лет из-за онкологии умер парикмахер-стилист Луис Лонгерас, пишет El Mundo. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:40
2023-05-30T11:40
культура
новости культуры
сальвадор дали
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В 87 лет из-за онкологии умер парикмахер-стилист Луис Лонгерас, пишет El Mundo. Свой первый салон он открыл в 20 лет. Зарегистрировал его на имя матери, ведь считался несовершеннолетним. Вместе со своим братом создал масштабный бизнес — более сотни парикмахерских по всему миру. В индустрии он произвел революцию — придумал новаторский подход к созданию стрижек. В 1972 году открыл первый в Европе салон унисекс, уравнял заработную плату между мужчинами и женщинами. Выпускал собственную линию продуктов. Иногда Лонгераса называют Дали парикмахерского искусства. С культовым художником он дружил более 20 лет, создал для него гигантский парик, который сейчас находится в комнате, посвященной Мэй Уэст в Театре-музее Дали. Он работал с королевой-консортом Испании Софией Греческой, герцогиней Альбой, актрисой Ракель Уэлч и другими.Лонгерас также занимался фотографией, живописью и скульптурой.
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Елена Громова
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новости культуры, сальвадор дали
Культура, Новости культуры, Сальвадор Дали
Умер стилист Сальвадора Дали

Стилист Сальвадора Дали Луис Лонгерас умер в 87 лет

© Фото со страницы Луиса Лонгераса в соцсетиЛуис Лонгерас
Луис Лонгерас
© Фото со страницы Луиса Лонгераса в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В 87 лет из-за онкологии умер парикмахер-стилист Луис Лонгерас, пишет El Mundo.
Свой первый салон он открыл в 20 лет. Зарегистрировал его на имя матери, ведь считался несовершеннолетним. Вместе со своим братом создал масштабный бизнес — более сотни парикмахерских по всему миру.
В индустрии он произвел революцию — придумал новаторский подход к созданию стрижек. В 1972 году открыл первый в Европе салон унисекс, уравнял заработную плату между мужчинами и женщинами. Выпускал собственную линию продуктов.
Иногда Лонгераса называют Дали парикмахерского искусства. С культовым художником он дружил более 20 лет, создал для него гигантский парик, который сейчас находится в комнате, посвященной Мэй Уэст в Театре-музее Дали.
Он работал с королевой-консортом Испании Софией Греческой, герцогиней Альбой, актрисой Ракель Уэлч и другими.
Лонгерас также занимался фотографией, живописью и скульптурой.
 
КультураНовости культурыСальвадор Дали
 
 
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