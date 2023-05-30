https://ria.ru/20230530/znamenitosti-1875005141.html

Умер стилист Сальвадора Дали

Умер стилист Сальвадора Дали - РИА Новости, 30.05.2023

Умер стилист Сальвадора Дали

В 87 лет из-за онкологии умер парикмахер-стилист Луис Лонгерас, пишет El Mundo. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:40

2023-05-30T11:40

2023-05-30T11:40

культура

новости культуры

сальвадор дали

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В 87 лет из-за онкологии умер парикмахер-стилист Луис Лонгерас, пишет El Mundo. Свой первый салон он открыл в 20 лет. Зарегистрировал его на имя матери, ведь считался несовершеннолетним. Вместе со своим братом создал масштабный бизнес — более сотни парикмахерских по всему миру. В индустрии он произвел революцию — придумал новаторский подход к созданию стрижек. В 1972 году открыл первый в Европе салон унисекс, уравнял заработную плату между мужчинами и женщинами. Выпускал собственную линию продуктов. Иногда Лонгераса называют Дали парикмахерского искусства. С культовым художником он дружил более 20 лет, создал для него гигантский парик, который сейчас находится в комнате, посвященной Мэй Уэст в Театре-музее Дали. Он работал с королевой-консортом Испании Софией Греческой, герцогиней Альбой, актрисой Ракель Уэлч и другими.Лонгерас также занимался фотографией, живописью и скульптурой.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сальвадор дали