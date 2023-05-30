https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875198930.html
Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву
Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву
Читатели Financial Times осудили атаку беспилотников на жилые районы Москвы и предположили, что таким образом киевский режим хочет отвлечь внимание от недавних... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:13
2023-05-30T22:13
2023-05-30T23:45
в мире
москва
украина
артемовск
сергей собянин
следственный комитет россии (ск рф)
"панцирь-с"
атака украинских беспилотников на москву
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели Financial Times осудили атаку беспилотников на жилые районы Москвы и предположили, что таким образом киевский режим хочет отвлечь внимание от недавних поражений на фронте."Правда в том, что все это нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае. А долгожданное наступление все затягивается", — отметил пользователь."Журналисты лезут из кожи вон, чтобы оправдаться за то, что весна кончилась, а весеннего контрнаступления все не видать. К тому же Украина потеряла Артемовск. Ее ПВО планомерно уничтожается, и ежедневно по всей стране взлетают на воздух склады с боеприпасами. Контрнаступление раздавлено в зародыше", — отметил второй."Эти атаки не только бессмысленны, но и контрпродуктивны. С военной точки зрения они существенного влияния не окажут", — поделился мнением еще один комментатор."Долгожданное весеннее наступление не состоялось, и вместо этого мы получили бессвязную коллекцию единичных атак", — подытожили читатели.Во вторник утром Украина атаковала дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами РЭБ. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875182162.html
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
москва
украина
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0976ccd8a6942fe1a849cb5cd270e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, украина, артемовск, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), "панцирь-с", атака украинских беспилотников на москву
В мире, Москва, Украина, Артемовск, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ), "Панцирь-С", Атака украинских беспилотников на Москву
Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву
Читатели FT обвинили Зеленского в попытке скрыть потери ВСУ за атаками дронов на Москву