https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875198930.html

Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву

Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву

Читатели Financial Times осудили атаку беспилотников на жилые районы Москвы и предположили, что таким образом киевский режим хочет отвлечь внимание от недавних... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:13

2023-05-30T22:13

2023-05-30T23:45

в мире

москва

украина

артемовск

сергей собянин

следственный комитет россии (ск рф)

"панцирь-с"

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели Financial Times осудили атаку беспилотников на жилые районы Москвы и предположили, что таким образом киевский режим хочет отвлечь внимание от недавних поражений на фронте."Правда в том, что все это нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае. А долгожданное наступление все затягивается", — отметил пользователь."Журналисты лезут из кожи вон, чтобы оправдаться за то, что весна кончилась, а весеннего контрнаступления все не видать. К тому же Украина потеряла Артемовск. Ее ПВО планомерно уничтожается, и ежедневно по всей стране взлетают на воздух склады с боеприпасами. Контрнаступление раздавлено в зародыше", — отметил второй."Эти атаки не только бессмысленны, но и контрпродуктивны. С военной точки зрения они существенного влияния не окажут", — поделился мнением еще один комментатор."Долгожданное весеннее наступление не состоялось, и вместо этого мы получили бессвязную коллекцию единичных атак", — подытожили читатели.Во вторник утром Украина атаковала дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами РЭБ. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875182162.html

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

москва

украина

артемовск

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в мире, москва, украина, артемовск, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), "панцирь-с", атака украинских беспилотников на москву