Рейтинг@Mail.ru
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 30.05.2023 (обновлено: 19:48 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875170695.html
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами - РИА Новости, 30.05.2023
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами
Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует контрнаступление по несколько раз в день, забывая сообщить украинцам о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:02
2023-05-30T19:48
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует контрнаступление по несколько раз в день, забывая сообщить украинцам о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Спикер с иронией ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о весеннем наступлении Киева, пропев вопрос: "А где Залужный?""Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается", — отметил Макговерн.По словам аналитика, Украина продолжает искать способ создать видимость контрнаступления для своих западных союзников, в том числе прикладывая максимум усилий, чтобы скрыть факт недееспособности главкома ВСУ.На прошлой неделе представитель российских силовых структур сообщил со ссылкой на источники в украинской армии, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара. По его словам, военный не сможет продолжить службу.
https://ria.ru/20230528/sliv-1874608179.html
https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_fe834b99535dfe6c8edeee9f12c8edf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине, Киев
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский пытается скрыть правду о тяжелом состоянии Залужного

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует контрнаступление по несколько раз в день, забывая сообщить украинцам о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Спикер с иронией ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о весеннем наступлении Киева, пропев вопрос: "А где Залужный?"
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Украинский генерал рассказал, как Зеленский "сливает" Залужного
28 мая, 04:52
"Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается", — отметил Макговерн.
По словам аналитика, Украина продолжает искать способ создать видимость контрнаступления для своих западных союзников, в том числе прикладывая максимум усилий, чтобы скрыть факт недееспособности главкома ВСУ.
На прошлой неделе представитель российских силовых структур сообщил со ссылкой на источники в украинской армии, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара. По его словам, военный не сможет продолжить службу.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
МВД объявило Залужного в розыск
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала