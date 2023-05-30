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В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами - РИА Новости, 30.05.2023
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами
Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует контрнаступление по несколько раз в день, забывая сообщить украинцам о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:02
2023-05-30T19:02
2023-05-30T19:48
в мире
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владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует контрнаступление по несколько раз в день, забывая сообщить украинцам о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Спикер с иронией ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о весеннем наступлении Киева, пропев вопрос: "А где Залужный?""Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается", — отметил Макговерн.По словам аналитика, Украина продолжает искать способ создать видимость контрнаступления для своих западных союзников, в том числе прикладывая максимум усилий, чтобы скрыть факт недееспособности главкома ВСУ.На прошлой неделе представитель российских силовых структур сообщил со ссылкой на источники в украинской армии, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара. По его словам, военный не сможет продолжить службу.
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине, Киев
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский пытается скрыть правду о тяжелом состоянии Залужного