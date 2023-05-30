https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875060740.html

На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского - РИА Новости, 30.05.2023

На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

Украинский суд обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о возможной госизмене Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:47

2023-05-30T13:47

2023-05-30T16:49

в мире

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владимир зеленский

гео лерос

андрей ермак

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский суд обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о возможной госизмене Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос в Telegram-канале."Обязали открыть уголовное дело по статье "Государственная измена" на Зеленского и Ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", — написал он.По его словам, Зеленский, глава президентского офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, экс-председатель СБУ Иван Баканов и бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в спецслужбу. "Я не позволю этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа", — добавил Лерос.В июле прошлого года Зеленский отстранил от должностей Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову за многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств. Лерос не раз выдвигал в адрес Зеленского различные обвинения. Например, он заявлял, что президент и глава его офиса причастны к хищению многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов. Кроме того, по словам депутата, Ермак присвоил долю Виктора Медведчука в строительном холдинге, а его брат занимался продажей государственных должностей.

https://ria.ru/20230530/azarov-1874972522.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

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в мире, украина, владимир зеленский, гео лерос, андрей ермак, служба безопасности украины