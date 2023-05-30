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На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского - РИА Новости, 30.05.2023
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13:47 30.05.2023 (обновлено: 16:49 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875060740.html
На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского
На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского - РИА Новости, 30.05.2023
На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского
Украинский суд обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о возможной госизмене Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:47
2023-05-30T16:49
в мире
украина
владимир зеленский
гео лерос
андрей ермак
служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский суд обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о возможной госизмене Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос в Telegram-канале.&quot;Обязали открыть уголовное дело по статье &quot;Государственная измена&quot; на Зеленского и Ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование&quot;, — написал он.По его словам, Зеленский, глава президентского офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, экс-председатель СБУ Иван Баканов и бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в спецслужбу. &quot;Я не позволю этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа&quot;, — добавил Лерос.В июле прошлого года Зеленский отстранил от должностей Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову за многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств. Лерос не раз выдвигал в адрес Зеленского различные обвинения. Например, он заявлял, что президент и глава его офиса причастны к хищению многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов. Кроме того, по словам депутата, Ермак присвоил долю Виктора Медведчука в строительном холдинге, а его брат занимался продажей государственных должностей.
https://ria.ru/20230530/azarov-1874972522.html
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в мире, украина, владимир зеленский, гео лерос, андрей ермак, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины
На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

Депутат Рады Лерос: суд на Украине обязал ГБР завести дело о госизмене Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский суд обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о возможной госизмене Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос в Telegram-канале.
«

"Обязали открыть уголовное дело по статье "Государственная измена" на Зеленского и Ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", — написал он.

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По его словам, Зеленский, глава президентского офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, экс-председатель СБУ Иван Баканов и бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в спецслужбу.
«

"Я не позволю этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа", — добавил Лерос.

В июле прошлого года Зеленский отстранил от должностей Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову за многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств.
Лерос не раз выдвигал в адрес Зеленского различные обвинения. Например, он заявлял, что президент и глава его офиса причастны к хищению многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов. Кроме того, по словам депутата, Ермак присвоил долю Виктора Медведчука в строительном холдинге, а его брат занимался продажей государственных должностей.
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