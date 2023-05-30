https://ria.ru/20230530/zapad-1875108993.html

Запад активизировал гибридную войну против Вучича, заявил посол России

Запад активизировал гибридную войну против Вучича, заявил посол России - РИА Новости, 30.05.2023

Запад активизировал гибридную войну против Вучича, заявил посол России

Одновременно с событиями в Косово Запад активизировал гибридную войну против президента Сербии Александра Вучича и его власти, заявил посол РФ в Белграде... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:57

2023-05-30T15:57

2023-05-30T16:15

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Одновременно с событиями в Косово Запад активизировал гибридную войну против президента Сербии Александра Вучича и его власти, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко."Если смотреть широко на эти события - это синхронизация эскалации напряженности (в Косово) с событиями в самом Белграде, с подъемом прозападной оппозиции. То есть, в данном случае речь идет об активизации и одного, и другого фронта гибридной войны коллективного Запада против Вучича и его власти", - заявил Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".По его оценке, причина этого - "самостоятельная политика Сербии в отстаивании суверенитета, прежде всего, в том, что касается политики Сербии в отношении России, неприятии руководством Сербии антироссийских санкций, неприятие независимости Косово и четкая линия на непризнание этой независимости".В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.

https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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в мире, россия, косово, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, нато