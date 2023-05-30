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В России начали работать новые нормы поддержки участников СВО - РИА Новости, 30.05.2023
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09:44 30.05.2023
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В России начали работать новые нормы поддержки участников СВО
В России начали работать новые нормы поддержки участников СВО - РИА Новости, 30.05.2023
В России начали работать новые нормы поддержки участников СВО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах июня, в том числе начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников спецоперации и их семей. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:44
2023-05-30T09:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах июня, в том числе начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников спецоперации и их семей. "Начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников СВО и их семей", - приводятся его слова в телеграм-канале Госдумы. Володин отметил, что участники спецоперации из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы РФ, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. "Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чем не будут нуждаться", - заявил председатель Госдумы. Также, по его словам, другой закон обеспечивает своевременное получение средств региональными бюджетами. "Принятые поправки позволят оперативно перечислять НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Благодаря этому они смогут более эффективно распоряжаться деньгами, стабильно и равномерно финансировать свои обязательства", - подчеркнул Володин. Указывается, что семьи с двумя и более детьми не будут платить НДФЛ при продаже земли. Более того, участников спецоперации освободили от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав взамен утраченных. Ещё один закон, вступающий в силу с 1 июня, предполагает, что торговать устройствами для потребления никотиносодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России начали работать новые нормы поддержки участников СВО

Спикер Госдумы Володин сообщил о начале работы новых норм поддержки участников СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах июня, в том числе начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников спецоперации и их семей.
"Начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников СВО и их семей", - приводятся его слова в телеграм-канале Госдумы.
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Володин отметил, что участники спецоперации из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы РФ, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы.
"Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чем не будут нуждаться", - заявил председатель Госдумы.
Также, по его словам, другой закон обеспечивает своевременное получение средств региональными бюджетами.
"Принятые поправки позволят оперативно перечислять НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Благодаря этому они смогут более эффективно распоряжаться деньгами, стабильно и равномерно финансировать свои обязательства", - подчеркнул Володин.
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Указывается, что семьи с двумя и более детьми не будут платить НДФЛ при продаже земли.
Более того, участников спецоперации освободили от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав взамен утраченных.
Ещё один закон, вступающий в силу с 1 июня, предполагает, что торговать устройствами для потребления никотиносодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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