https://ria.ru/20230530/zakon-1874953224.html

США обеспокоены польским законом о комиссии по изучению влияния России

США обеспокоены польским законом о комиссии по изучению влияния России - РИА Новости, 30.05.2023

США обеспокоены польским законом о комиссии по изучению влияния России

Правительство США обеспокоено принятым в Польше законом по созданию в стране комиссии для изучения влияния России на внутреннюю безопасность страны и видят в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T03:18

2023-05-30T03:18

2023-05-30T03:18

польша

россия

варшава

анджей дуда

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Правительство США обеспокоено принятым в Польше законом по созданию в стране комиссии для изучения влияния России на внутреннюю безопасность страны и видят в этом инструмент злоупотребления при проведении выборов, заявили в госдепартаменте. "Правительство США обеспокоено принятием польским правительством нового законодательства, которое может использоваться для злоупотребления вмешательства в свободные и честные выборы Польши", - говорится в сообщении ведомства. В госдепе уточнили, что разделяют "обеспокоенность многих обозревателей", согласно которой закон о создании комиссии для расследования российского влияния может оказаться инструментом "блокировки политических кандидатов от оппозиции". "Мы призываем правительство Польши гарантировать, что этот закон не упреждает возможность избирателей голосовать за кандидата, которого они выбирают", - добавили в госдепе. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Основные претензии оппозиции к данному закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать права участвовать в борьбе за власть, государственных должностей с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства". Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

https://ria.ru/20230529/polsha-1874916463.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, варшава, анджей дуда, в мире