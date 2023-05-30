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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области Украины были слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:51
2023-05-30T22:51
2023-05-30T22:51
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Харьковской области Украины были слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Харьковской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Страна.ua: в Харьковской области прогремели взрывы