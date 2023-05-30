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СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 30.05.2023
СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы слышны во вторник в Очакове Николаевской области Украины, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:25
2023-05-30T18:25
2023-05-30T18:26
специальная военная операция на украине
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николаевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Взрывы слышны во вторник в Очакове Николаевской области Украины, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Воздушная тревога в регионе не объявлена, другие подробности не приводятся. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"Страна": взрывы прогремели в Очакове Николаевской области Украины