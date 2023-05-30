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Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС - РИА Новости, 30.05.2023
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Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС
Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС - РИА Новости, 30.05.2023
Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС
РИА Новости РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:47
2023-05-30T09:47
в мире
косово
евросоюз
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РИА НовостиВУЧИЧ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛАМИ СТРАН ЗАПАДА И ПОСЛОМ ЕС НА ФОНЕ СЕРЬЕЗНОГО ОБОСТРЕНИЯ В КОСОВО - СМИ
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в мире, косово, евросоюз
В мире, Косово, Евросоюз
Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС

Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС на фоне серьезного обострения в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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ВУЧИЧ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛАМИ СТРАН ЗАПАДА И ПОСЛОМ ЕС НА ФОНЕ СЕРЬЕЗНОГО ОБОСТРЕНИЯ В КОСОВО - СМИ
 
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