https://ria.ru/20230530/vtb_lizing-1875073027.html
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом - РИА Новости, 30.05.2023
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом
ВТБ Лизинг начал финансировать электромобили с пробегом для юридических лиц и предпринимателей, сообщает ВТБ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:34
2023-05-30T14:34
2023-05-30T14:34
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВТБ Лизинг начал финансировать электромобили с пробегом для юридических лиц и предпринимателей, сообщает ВТБ.В лизинг клиентам доступны подержанные автомобили различных марок с пробегом не старше трех лет на дату рассмотрения заявки.Согласно данным аналитического агентства "Автостат", спрос на лизинг электромобилей только в апреле текущего года вырос в пять раз по отношению к тому же периоду 2022 года - до 861 штуки, напомнили в ВТБ Лизинг."В последние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на "зеленый" транспорт среди юридических лиц, но пока его доля в общих продажах легковых авто очень мала. Среди стимулов развития сегмента – более низкая стоимость заряда по сравнению с альтернативным топливом и бесплатные парковки в некоторых городах России. Поэтому владение электромобилем не только совпадает с трендом на бережное отношение к природе, но и выгодно. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры позволит увеличивать спрос на электромобили, в том числе подержанные. ВТБ Лизинг планирует и далее следовать тенденциям этого развивающегося сегмента и создавать новые продукты", – приводится в сообщении комментарий директора по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артёма Киселёва.
https://realty.ria.ru/20230530/ipoteka-1875034346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб лизинг, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ Лизинг, ВТБ, Россия