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ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом - РИА Новости, 30.05.2023
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14:34 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/vtb_lizing-1875073027.html
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом - РИА Новости, 30.05.2023
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом
ВТБ Лизинг начал финансировать электромобили с пробегом для юридических лиц и предпринимателей, сообщает ВТБ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:34
2023-05-30T14:34
новости компаний - экономика
втб лизинг
втб
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВТБ Лизинг начал финансировать электромобили с пробегом для юридических лиц и предпринимателей, сообщает ВТБ.В лизинг клиентам доступны подержанные автомобили различных марок с пробегом не старше трех лет на дату рассмотрения заявки.Согласно данным аналитического агентства "Автостат", спрос на лизинг электромобилей только в апреле текущего года вырос в пять раз по отношению к тому же периоду 2022 года - до 861 штуки, напомнили в ВТБ Лизинг."В последние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на "зеленый" транспорт среди юридических лиц, но пока его доля в общих продажах легковых авто очень мала. Среди стимулов развития сегмента – более низкая стоимость заряда по сравнению с альтернативным топливом и бесплатные парковки в некоторых городах России. Поэтому владение электромобилем не только совпадает с трендом на бережное отношение к природе, но и выгодно. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры позволит увеличивать спрос на электромобили, в том числе подержанные. ВТБ Лизинг планирует и далее следовать тенденциям этого развивающегося сегмента и создавать новые продукты", – приводится в сообщении комментарий директора по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артёма Киселёва.
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новости компаний - экономика, втб лизинг, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ Лизинг, ВТБ, Россия

ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВТБ Лизинг начал финансировать электромобили с пробегом для юридических лиц и предпринимателей, сообщает ВТБ.
В лизинг клиентам доступны подержанные автомобили различных марок с пробегом не старше трех лет на дату рассмотрения заявки.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
ВТБ: средний срок погашения ипотеки в России вырос больше чем на год
Вчера, 12:27
Согласно данным аналитического агентства "Автостат", спрос на лизинг электромобилей только в апреле текущего года вырос в пять раз по отношению к тому же периоду 2022 года - до 861 штуки, напомнили в ВТБ Лизинг.
"В последние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на "зеленый" транспорт среди юридических лиц, но пока его доля в общих продажах легковых авто очень мала. Среди стимулов развития сегмента – более низкая стоимость заряда по сравнению с альтернативным топливом и бесплатные парковки в некоторых городах России. Поэтому владение электромобилем не только совпадает с трендом на бережное отношение к природе, но и выгодно. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры позволит увеличивать спрос на электромобили, в том числе подержанные. ВТБ Лизинг планирует и далее следовать тенденциям этого развивающегося сегмента и создавать новые продукты", – приводится в сообщении комментарий директора по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артёма Киселёва.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБ ЛизингВТБРоссия
 
 
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