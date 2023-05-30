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Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка - РИА Новости, 30.05.2023
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка
Президент России Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие проведут встречу на полях второго саммита Россия-Африка в Петербурге, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:45
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сергей лавров
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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие проведут встречу на полях второго саммита Россия-Африка в Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, которые будут вынесены на встречу президентов России и Бурунди, которая запланирована на полях второго саммита Россия-Африка, который состоится в конце июля в Петербурге. Среди перспективных направлений - атомная энергетика, здравоохранение, борьба с инфекционными заболеваниями, образование, гуманитарные связи. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы российский бизнес налаживал более активные прямые контакты с предпринимателями Бурунди", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с Ндайишимие.
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россия, бурунди, санкт-петербург, сергей лавров, владимир путин
Россия, Бурунди, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка
Путин и президент Бурунди Ндайишимие проведут встречу на полях саммита Россия — Африка
БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие проведут встречу на полях второго саммита Россия-Африка в Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, которые будут вынесены на встречу президентов России и Бурунди, которая запланирована на полях второго саммита Россия-Африка, который состоится в конце июля в Петербурге. Среди перспективных направлений - атомная энергетика, здравоохранение, борьба с инфекционными заболеваниями, образование, гуманитарные связи. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы российский бизнес налаживал более активные прямые контакты с предпринимателями Бурунди", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с Ндайишимие.
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