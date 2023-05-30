Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 30.05.2023 (обновлено: 18:45 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875162390.html
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка - РИА Новости, 30.05.2023
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка
Президент России Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие проведут встречу на полях второго саммита Россия-Африка в Петербурге, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:45
россия
бурунди
санкт-петербург
сергей лавров
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg
БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие проведут встречу на полях второго саммита Россия-Африка в Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, которые будут вынесены на встречу президентов России и Бурунди, которая запланирована на полях второго саммита Россия-Африка, который состоится в конце июля в Петербурге. Среди перспективных направлений - атомная энергетика, здравоохранение, борьба с инфекционными заболеваниями, образование, гуманитарные связи. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы российский бизнес налаживал более активные прямые контакты с предпринимателями Бурунди", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с Ндайишимие.
https://ria.ru/20230527/afrika-1874504961.html
россия
бурунди
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822777958_0:0:2821:2117_1920x0_80_0_0_10b68cc26c3fc4550155f24983ffd6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бурунди, санкт-петербург, сергей лавров, владимир путин
Россия, Бурунди, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка

Путин и президент Бурунди Ндайишимие проведут встречу на полях саммита Россия — Африка

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимие проведут встречу на полях второго саммита Россия-Африка в Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, которые будут вынесены на встречу президентов России и Бурунди, которая запланирована на полях второго саммита Россия-Африка, который состоится в конце июля в Петербурге. Среди перспективных направлений - атомная энергетика, здравоохранение, борьба с инфекционными заболеваниями, образование, гуманитарные связи. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы российский бизнес налаживал более активные прямые контакты с предпринимателями Бурунди", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с Ндайишимие.
Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол
27 мая, 10:20
 
РоссияБурундиСанкт-ПетербургСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала