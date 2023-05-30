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Боррель заявил, что работает над созывом встречи между Косово и Сербией
Боррель заявил, что работает над созывом встречи между Косово и Сербией - РИА Новости, 30.05.2023
Боррель заявил, что работает над созывом встречи между Косово и Сербией
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что работает над созывом встречи "на высоком уровне" между Косово и Сербией. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:42
2023-05-30T14:42
2023-05-30T14:42
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что работает над созывом встречи "на высоком уровне" между Косово и Сербией. "В связи с этим я работаю над организацией срочной встречи на высоком уровне", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории. По его словам, "Евросоюз рассчитывает на ответственное поведение сторон, что они немедленно начнут взаимодействовать в рамках диалога под эгидой ЕС для поиска устойчивого решения, которое гарантировало бы всем гражданам безопасность и открыло бы путь к реализации соглашения по выходу на нормализацию".
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в мире, косово, сербия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Косово, Сербия, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель заявил, что работает над созывом встречи между Косово и Сербией
Боррель заявил, что работает над созывом встречи на высоком уровне между Косово и Сербией