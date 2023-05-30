https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875066196.html

Министр иностранных дел КНР встретился с Илоном Маском

Министр иностранных дел КНР встретился с Илоном Маском - РИА Новости, 30.05.2023

Министр иностранных дел КНР встретился с Илоном Маском

Глава МИД КНР Цинь Ган во вторник встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, сообщает внешнеполитическое ведомство Китая. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:11

2023-05-30T14:11

2023-05-30T14:59

китай

пекин

сша

илон маск

цинь ган

tesla motors

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875082573_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_180dc326a9cad937dda7b0f7fa37e0f8.png

ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган во вторник встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, сообщает внешнеполитическое ведомство Китая. В ходе встречи Цинь Ган подчеркнул, что развитие Китая - это возможность для всего мира, по его словам, Китай продолжит неуклонно продвигать открытость для компаний со всего мира, включая Tesla. "Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру", - приводит его слова официальный сайт МИД КНР. Илон Маск заявил, что компания Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. По словам предпринимателя, интересы США и Китая переплелись, и "неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы". На брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай всегда приветствовал деловых людей из разных стран, в том числе господина Маска, прибывающих в Китай для того, чтобы лучше понять эту страну и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству. Мао Нин также отметила, что Китай решительно продвигает открытость своего рынка для внешнего мира и позитивно смотрит на инвестиции предприятий с иностранным капиталом, которые способствуют экономическому развитию КНР. В Китае у компании Маска Tesla есть завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla. Китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год.

https://ria.ru/20230528/mask-1874605377.html

https://ria.ru/20230526/medvedev-1874235366.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, пекин, сша, илон маск, цинь ган, tesla motors, экономика