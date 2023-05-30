https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875066196.html
Министр иностранных дел КНР встретился с Илоном Маском
Министр иностранных дел КНР встретился с Илоном Маском - РИА Новости, 30.05.2023
Министр иностранных дел КНР встретился с Илоном Маском
Глава МИД КНР Цинь Ган во вторник встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, сообщает внешнеполитическое ведомство Китая. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:11
2023-05-30T14:11
2023-05-30T14:59
китай
пекин
сша
илон маск
цинь ган
tesla motors
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875082573_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_180dc326a9cad937dda7b0f7fa37e0f8.png
ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган во вторник встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, сообщает внешнеполитическое ведомство Китая. В ходе встречи Цинь Ган подчеркнул, что развитие Китая - это возможность для всего мира, по его словам, Китай продолжит неуклонно продвигать открытость для компаний со всего мира, включая Tesla. "Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру", - приводит его слова официальный сайт МИД КНР. Илон Маск заявил, что компания Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. По словам предпринимателя, интересы США и Китая переплелись, и "неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы". На брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай всегда приветствовал деловых людей из разных стран, в том числе господина Маска, прибывающих в Китай для того, чтобы лучше понять эту страну и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству. Мао Нин также отметила, что Китай решительно продвигает открытость своего рынка для внешнего мира и позитивно смотрит на инвестиции предприятий с иностранным капиталом, которые способствуют экономическому развитию КНР. В Китае у компании Маска Tesla есть завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla. Китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год.
https://ria.ru/20230528/mask-1874605377.html
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874235366.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875082573_57:0:528:353_1920x0_80_0_0_1b6d322b21592abf5c7019e95b17f3ce.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, сша, илон маск, цинь ган, tesla motors, экономика
Китай, Пекин, США, Илон Маск, Цинь Ган, Tesla motors, Экономика
Министр иностранных дел КНР встретился с Илоном Маском
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел встречу с Илоном Маском в Пекине